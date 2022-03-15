Kadınların kadınlarda sinir oldukları

* BENDEN güzel kadını sevmem.

* BAŞARILI ve kariyerli olan kadını sevmem. Artı zengin kadınlardın nefret ederim.

* LAFI durup dururken sevgililerine, eşlerine ya da hoşlandıkları kişiye getirmeleri. Hele benim gibi yalnız bir kadına bunu anlatmalarından nefret ederim.

* BİLEREK bazı harfleri söyleyemiyormuş havasında konuşmaları. Özellikle "Ş" harfini tarifi imkansız şekilde kullananlara sinir oluyorum.

* CON con, tiki diye tabir ettiğimiz bazılarının resmen ağzına fok balığı kaçmış gibi kadınların ağzını yavşatarak konuşmalarından.

* ÖZELLİKLE iş yaşamındaki hırsları ki bu da gündelik yaşamda onlara yönelik olan negatif bakıştan kaynaklanıyor. Ama sebebi ne olursa olsun kadınlarla çalışmak hakkaten zor.

* "NASIL olsa kadınım kimse bana fiziki bir şiddet uygulayamaz" diye trafikte ya da başka bir kamu alanında ağızlarına geleni söylemeleri.

Kadın olmanın en büyük avantajı da bu herhalde. İki erkek arasında böyle bir sürtüşmede o laflar silahlı kavgaya varır.

* EVLİ olanların olmayanlara evde kalmış gözüyle bakmaları yokmu birde. İlk bulduğmuz kocaya yapışmadığmızdandır.

Kendilerine söylemek isterim.

* 15 çeşit ikram yapınca marifet yaptım sanmaları.

* KENDİSİ çirkin ama sevgilisi yakışıklı kızlardan nefret ediyorum.

* BEN en muhteşem kadınım modunu açık tutan kadın modelleri... Hani elimi sallasam ellisi modu...

* 90-60-90 ölçüler de olalardan efenim nefretim.

* ÖKÜZ gibi yiyip kilo almayan kadınlara sinir oluyorum.

* ZAYIF olduğu halde "Ayy çok kiloluyum, şu kadar fazlam var, şu kadar kilo aldım napıcam" demeleri.

* HER ne kadar zevkler tartışılmasa da, moda diye saçma salak şeyler giymeleri.

* AYRINTLARIN içinde boğulmaları, karşısındakini de boğmaları.

* AĞIZLARINI 1 karış açarak sakız çiğnemeleri.

* YAPMACIK davranmaları ve çocuk gibi konuşmaları ayrıca yolda yürürken sigara içmeleri ve en önemlisi de pasaklı olmaları. Pasaklı kadınlara hiç tahammülüm yok!

* UFACIK dertlerini yolda kendilerine benzeyen 'kanki'lerine bağıra bağıra, tiz sesleriyle anlatmaları.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

'Squid Game'in yaratıcısı Hwang Dong-hyuk, senaryoyu 2009 yılında tamamlamıştır ancak 10 yıl boyunca reddedilmiştir.

Bu süreç boyunca Hwang Dong-hyuk, maddi durumu yetersiz olduğu için senaryo yazmayı bırakıp bilgisayarını satmıştır.



TESPİTLİ YORUM

@herseyeeragmenn İş hayatımın 4'üncü ayı ve şunu öğrendim.

Yerden çöp alsanız bu çöpü ben aldım diye avaz avaz kendinizi övmeniz gerekiyor. Çünkü çok çalışan değil kendini çok iyi pazarlayan kazanıyor her defasında...



NE KADAR OLDU?

Alanya'da camiye ait bağış kutusundaki 15 TL'yi çalan hırsız 'Haram yememek için camiden çaldım' diyeli 9 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

ANNEME artık oğlundan "ekonomist" olarak bahsedebileceğini söyledim ama nedense tüm köy beni "gominist" olarak biliyor.

Çok önemli değil de, ninem arada arayıp ağlayıp sızlamasa çok güzel olacak.