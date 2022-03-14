Erkek erkeğe tavsiye

SEN sen ol sakın evlenmek gibi bir hata yapma birader.

KAVGADA saç çekmeyin, tırmalamayın, delikanlı gibi kavga edin.

LAN olum, şu saçlarınızı sıfıra vurdurmayın, hele bir de boynunuz uzunsa kaplumbağa gibi dolaşıyorsunuz etrafta.

BİR kızla karşılıklı yazışırken, ortama bir erkek girerse, hemen onu rakip bellemeyiniz. Bunu o adamdan önce kız anlar, notunuzu verir.

Hee 'Belki çocukluk arkadaşıdır lan?!' diyecek kadar da saf olmayınız, malum uyanıklar çıkabilir.

BANYO ve tuvaleti temiz bırakmaya özen gösterin.

Ortalığı leş gibi bırakmayın, sırada girecek başka insanların varlığından haberdar olun.

KIZLARIN yanında arkadaşlarınızı küçük düşürmeye çalışmayın.

KIZLAR, halı sahaya istediğiniz zaman (hiçbir zaman) top oynamaya gelmez.

KIZLAR, sizin dertlerinizi dinlemez.

SPOR salonuna gidiyorsunuz. İyi hoş da o sürekli aynaya bakma ne oluyor abi?

2 set kelebek yapan, koşup hemen aynaya bakıyor, 'Hmm evet şiştim resmen', 'Yeah resmen Arnold oldum' tavırları falan yapmayın.

BİR kıza gerektiğinden fazla değer vermeyin. Bir bakarsınız nasıl olduğunu anlamadan köpeği olup çıkmışsınız ve artık çok geçtir.

DİYELİM bir ortamdasınız ve tanıdığınız bir hanım da orada. Eğer aranızda duygusal bir durum yoksa, Allah aşkına o kızın yanında nöbetçi gibi durmayın arkadaş. Belki kıza yazmak isteyen birileri vardır ve siz onu ürkütüyorsunuzdur. Halden anlayın defolun gidin.

KARNINIZI doyurmayı, evi çekip çevirmeyi, kendinize bakmayı öğrenin. Ev işlerinde bağımsızlığınızı kazanmanız, kadınların üstünüzde tahakküm kurmasını engelleyecektir.

BİR kıza kapıyı açmadan önce 'İterek mi' yoksa 'Çekerek mi' açıldığına dikkat edin.

HATUN peşinde koşup da eğitiminizden, işinizden gücünüzden geri kalmayın.

Kariyer yapın. Güçlü olun.

Hatunlar size koşar o vakit.

ARABAYLA seyir halindeyken durakta bekleyen hatunlara korna çalmaktan vazgeçin. Bugüne kadar bu kornanın bir işe yaradığı görülmemiş. Dikkat çekmek istiyorsan, ilkokul çocukları gibi kolunu bandajla sar, ne bileyim geçici dövme filan yap...



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Viktorya Dönemi'nde anti sevgililer günü denilen bir gün vardı ve birbirlerinden hoşlanmayan insanlar birbirlerine içinde kaba şiirlerin olduğu şiirler ve kartpostallar yolluyordu.



TESPİTLİ YORUM

@hlittlebrownie Şu an bana Magnum çubuklarından araba çıkma ihtimali, benim çalışıp araba alabilme ihtimalinden daha yüksek.



NE KADAR OLDU?

Bursa'da Uludağ Üniversitesi'ne inen bir helikopter, adres sorup gideceği yere doğru havalanalı 16 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

@onralpyilmaz Kedim 3 ayak yürüyordu, apar topar veterinere götürdüm, veterinerde koşmaya başladı.

Veteriner çekti röntgeni, diyor ki; "Şaka yapmış size." 200 liralık şaka mı olur kardeşim?

Kedinin bile trolüne denk geldik.