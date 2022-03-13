Baba ile araba kullanmak

EHLİYET alacaksınız, babanız arabayı ehliyet almadan size vermiyor. Gittiniz kursa, ehliyet için sınava girdiniz. Motor, ilk yardım ve trafik sınavlarını geçtiniz. Sizin için sadece direksiyon sınavı kaldı. Bunun için de pratik yapmanız lazım ama tabii ki arabası olan babanızdan yardım istiyorsunuz. Ya da bunu geçtim ne kadar iyi araba kullansanız dahi babanız her zaman kendini sizden iyi bir sürücü olarak görür size de hala acemi olarak bakar. Bu gibi durumlarda ortaya baba ile evlat arasında ilginç diyalog geçer.

- Sen bu kullanmayla geçemezsin sınavdan, kızım sağdan git, ışık yanıyor dursana.

- Baba duruyorum ya.

- Yaya geçidinde durdun, git biraz öne.

- Baba yaya geçidinde değilim.

- Sus cevap verme.

- Tamam baba haklısın.

- Bak hala konuşuyor önüne bak çarpcan önündeki arabaya şimdi!

- Bir daha senin arabana binenin...

- Sen kalcan bu sınavdan zaten, arabamı veririm sana çok bekle sen.

- İsteyen yok zaten...

***

Epey bir hatasız gittikten sonra bomboş olan yolda, yine de bir şeyler bulacağını biliyordum;

- Yol çizgisinin üzerinden gitme.

- Sebep? Yol çizgileri mi kirlenecek?

-Yahu sen dediğimi yap. Var bildiğim bir şeyler...

- Hmmm???

***

- Gir hadi şu yola amma bekledin.

- Dur baba araba geçiyor!

- Lan gir n'olucak!!

Hobarey diyerek girilir ve arabanın tekiyle burun buruna gelinir.

- Oğlum yavaş olsana.

***

- Çarpçan...

Yolda giderken bana bunu dedi babam.

Cevabım:

- Şimdi mi dönüşte mi? Ona göre şurdan benzin alcam.

Şimdi çarpcaksam boşuna para vermeyeyim benzine.

Babam: Eşoğlueşek.

Babayla dalga geçilir mi lan!..

***

-Tek elle araba sürülmez. İki elinle tut şu direksiyonu. Vitesle ne alıp veremediğin var oğlum.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

1681 Londra'sında 'Kırbaçcı Tom' adında bir adam sokak kenarlarında saklanıp yoldan geçen kadınları beklenmedik bir şekilde popolarından kırbaçlıyor ve 'spanko' diye bağırıyordu.

TESPİTLİ YORUM

Kadın kamyon şöförü duvar yazısı: Torpidomda aseton yoksa da güzeIim, ben ojemi mazotIa da siIerim...

NE KADAR OLDU?

Amerika'da bir yardımsever, eğlensinler diye huzurevine striptizci çağıralı 4 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

ARKALARDAN biri "Şoför bey biraz yavaş sürer misiniz?" dedi. Yurdumun hazır cevap şoföründen cevap gecikmedi:

"Senin tek görevin kapıya yönelip düğmeye basmak ve kapı açılınca da inmek."

***

BENİM çok şanslı bir gelinim olacak. Hiçbir zaman, "Ahh anamın yemekleri olsaydı şimdi" diyen bir kocası olmayacak hayatında.

Benim çok şanslı bir gelinim olacak...