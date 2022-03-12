Fırlayan tükürük

BUGÜN, yaşadığım en komik ve en dramatik anılarımdan birini paylaşacağım.

Çok hoşlandığım kıza artık açılma zamanı gelmişti. Günlerce prova yapmıştım. O aynanın dili olsa, ayna bana aşık olurdu. Kız ulaşılamayacak kadar uzakken, yaptığım latifelerden etkilenip benimle yemeğe çıkmaya karar vermişti. Bu durumda hani kadınlar kendilerini güldüren erkeklerden hoşlanır mantığını son haddiyle kullandım. Benim yaptığım espriye güldüğünü fark edip bu yoldan gitmeye karar verdim. Kendimi stand up yıldızı gibi görüyordum. Ama ya açıldığımda reddedilirsem?

Burası ayrı bir konuydu ama kendime güvenmiştim. Telefon görüşmesi kahkahalarla biterken sonunda mekan ve zamanı belirlemiştik. Bir çiçek ile çok düşünceli ve inceden onun duygularını yakalayacağımı düşündüm.

Aşağıdaki diyalogda canlandırma yapılmıştır. Kişi ve kurumlar benim dışımda hayal ürünüdür, fakat olay gerçektir.

Sakın denemeyin. Konuşma devam ederken hafif gülümseme ile konuya inceden girilir.

- Ayşe ben nasıl gireceğim bu konuya bilmiyorum.

Kız konuyu anlamanın durumuyla geriye doğru yaslanır.

Yüzdeki gülümseme hafiften tebessüme geçer.

- Çok uzun zamandan beri söylemek istiyorum ama bir türlü söyleyemiyorum.

İç ses: Esprili mi girseydim lan mevzuya? Ya neyse oğlum yanıyorum, kulaklarım kızarmadı inşallah.

- Ya kısaca ben senden......

İşte laf tamamlanmadan senden kelimesindeki sessiz harf 's' öyle sesli, öyle efektli hatta sulu bir şekilde ağzımdan tükürük şeklinde fırladı. Öyle böyle değil, tanecikler havada uçuşup kızın gözüne doğru ağır çekimde ilerlerken, inanın tanecikler bir yüz şeklini almış "Hayırrrrrrrrr" diye bağırıyorlardı. Ve tam gözünün ferine okkalı kurşun gibi tak tak yerleştirmiştim. Kız eliyle peçeteyi alıp gözünü silerken konuyu tamamlayamadım.

Yüzlerce defa özür diledim. Gece Küçük Emrah'ın şarkılarının eşliğinde bitmişti. Bir daha da o hatun kişisinin yüzünü görmedim. Acaba tükürük değil de çok mu özür dilemiştim. Yani mala bağladım kısacası.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Orta Çağ'da Almanya'da evli çiftler yasa gereği anlaşmazlıkları evlilik düellosuyla çözebiliyorlardı.

Erkek elleri arkadan bağlı bir şekilde ayakta dikilirken, kadın hareket etmekte özgür oluyor ve elinde de bir çanta dolusu taş oluyordu.



TESPİTLİ YORUM

@UtkuMekkuin Arabayı park ederken müziği kısmazsam görmüyorum.



NE KADAR OLDU?

Çin'de yapılan bir sosyal deneyde restorandan çıkarılmak istenilen evsiz adama bir Türk sahip çıkalı 4 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

@cetveldekidelik ÜNIVERSİTEDEYİZ.

Bi gece kapıyı açtık, ev arkadaşımız salonda baygın yatıyor. Hemen panikle ayıltıp hastaneye götürelim dedik ama sadece onun ehliyeti olduğu için arabayı da o sürdü. ADAM KENDİ KENDİNİ HASTANEYE GÖTÜRDÜ abi.

@buseeakar KANTİNCİ abiye "Makarna vegan mı, tereyağ var mı içinde?" dedik, "Tereyağın kilosu 150 lira makarnaya kullanır mıyız?" dedi, ikna olduk aldık makarnayı.