Otobüs yolculuğunda olmazsa olmaz tipleri

OTOBÜSE biner binmez torununu veya çocuğunu anlatmaya başlayan yaşlı.

Durmadan ağlayan çocuk DURMADAN ama DURMADAN!

Mola yerinde telefon şarj edeceğim derken helak olan genç.

Otobüs hareket eder etmez horlamaya başlayan adam.

Mola yerindeki alışveriş merkezinde "Canım X" havlusu satan adam.

Nereden çıktığı belli olmayan yedek şoför.

Otobüse binmeden önce havaya fırlatılan "En büyük asker bizim asker!".

Mola yerinde otobüsü yıkayan terminal çalışanı.

Çaprazındaki kızı etkilemek için top kek istemeyen adam.

Mola yerinde otobüsleri karıştırıp başka otobüse binen yolcu.

Durmadan tuvaleti gelen çişli kız.

Koltuğun neredeyse kucağınızda uyuyacak şekilde yatıran teyze.

Omzunuzda uyuyan adam.

Cam kenarı sevdalıları.

Parfümüyle tüm otobüsün havasını değiştiren güzel kız.

Yol boyunca sevgilisiyle konuşan değişik sesli kız.

Koltuğa mapushane ağası gibi yayılan amca.

Teknoloji düşkünü insan.

Teknolojiden bir dakika uzak kalsa ölecek hastalığına yakalanmıştır.

Yanındaki boş koltuğa ayakkabılarını çıkarıp yatan genç.

Telefonla konuşup kısık sesli arabesk müzik dinleyen otobüs şoförü.

Terminalde durmadan "Tanımadığınız kişilerden ikramlarını kabul etmeyin!" diyen anonsçu.

Tüm otobüse müzik yayını yapan kulaklıklı kız.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Alexander Graham Bell telefon patentini 100,000 dolar karşılığında Western Union'a satmayı teklif etmiştir fakat Western Union ABD Başkanı'nın telefonu hiçbir ticari imkanı olmayan bir oyuncak olarak görmesi nedeniyle teklifi reddetmiştir.



TESPİTLİ YORUM

Dünyada; peynir-ekmek yersen gariban oIursun. Ama peyniri ekmeğin üzerine koyup birde kürdan sapIarsan sosyete oIursun.



NE KADAR OLDU?

Batman'da 100 yıllık adak adanan türbe boş çıkalı 6 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

Yeni ehliyet aldığım ve çok da iyi araba kullanmakla da övündüğüm dönemlerde üniversiteden bir arkadaşıma "Ver şu arabayı bir kullanayım." dedim. Arabaya bindik, arkadaşım da yanıma oturdu. Şöyle bir saçlarımı arkaya attım ve çok bilmiş bir şekilde "Sana tek bir şey soracağım, sonrasına karışma.

Şimdi, hangisi debriyaj, hangisi fren, hangisi gaz?" dedim. Arkadaşım sadece "İn arabadan!" diye bağırabildi bana.