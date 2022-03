Kadınların hazırlanması

BİRÇOK kez ben dahil çevremdeki erkeklerin çoğunun şikayetidir; kadınların hazırlanıp evden çıkma süresi... Bu konuda benim kuzenim Handan Surat, rekorlar kitabına bile girebilirdi. Nasıl mı? Şimdi şöyle anlatayım: Hep beraber hafta sonu planı yapılır. Bir gün önceden genelde Handan organizasyonu yaptığı için ona buluşma saati söylenir.

- Aloo. Handan ya kaçta buluşacağız Taksim'de.

- 7-8 gibi buluşuruz.

Eeee bunda ne var demeyin. Bundan sonraki diğer arkadaşlarla konuştuğum telefon görüşmesi aynen şöyle:

- Alooo naber.

- İyidir. Geliyorsunuz değil mi Taksim'e?

- Hee onun için aradım.

- Kaçta buluşuyoruz?

- Valla Handan 19.00-20.00 gibi diyor ama anca 22:00'de orda olur. Yani 22:00'de buluşalım garanti olsun.

Şimdi anlamışsınızdır neden olduğunu. Erkeğe, "10 dakika" olarak söylenen ama asla saatlerin ölçtüğü 10 dakika olmayan süredir. Kadına göre 10 dakikadır sahiden. Bunu büyüten erkeklerdir. Bir başka zamana uyarlarsak. Bir kadının "Hazırım çıkabiliriz" diyerek ayakkabılarınızı giymenizden sonra, 3 sigara daha içme zamanıdır.

Eğer bir kadın kıyafetleri hazırsa 2 saat civarı, ha yok ne giyeceğini seçmemişse kafadan 3-4 saati bulur hazırlanması.

Şöyle bir dakika uyarlaması yaptım zannımca:

Saça şekil verme süresi (fön vs) 15 dakika.

Makyaj 10 dakika.

Kıyafeti seçme ve giyme süresi 20 dakika.

O gün yapılacak sevimliliklerin, konuşulacak konuların planını yaparken evde volta atma süresi 30 dakika. (Bu madde değişken, her zaman geçerli değil.)

Toplamda bir buçuk saate yakın olan süre. Buluşulacak kişinin sevgili, sevgili adayı erkek, kız/erkek kanka olması filan hiçbir şeyi değiştirmez, her türlü en az bir saati yerler.

KAPIDAKİ TEHLİKE

Bir misafirliğe gidilmiştir.

Ve kalkıp eve gitme zamanı gelmiştir. Tam kapının oraya geldi mi kadınların muhabbeti bitmez. Eğer erkekseniz arabanın içinde ya da aşağıda abartısız 15-20 dakika beklenir.

Çıldırmanın eşiğine gelen erkek en az apartmanın kapısında 'Haydi hayatım 2 saat oldu' der ya da cep telefonu ile sayısız çağrı atar. Aşağı indiğinde kadının tepkisine anlam veremez: "Ya ne haydi haydi ya, iki dakika konuşturmadın."

