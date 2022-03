Banka tipleri

İŞLEMİNİN süresi kestirilemeyen iyi giyimli yaşlı:

Parasının çokluğundan mı, isteklerini taksit taksit söylemesinden mi bilinmez, eğer gişelerin birinde iyi giyimli bir yaşlı varsa, işi 10 dakikada da bitebilir, 2 saatte de.

VEZNEYİ 1 saat meşgul eden KOBİ abi:

İşte işleminin asgari 1 saat süreceğini tahmin edebileceğimiz biri. Genellikle bankacılık işlerini biriktirip tek seferde prim ödemesinden, faturalara, havalesinden EFT'sine kadar hepsini tek bir güne sıkıştırdığı için, işlemleri bitmek bilmez.

HER ŞEYİ en ince ayrıntısına kadar soran teyze:

'Bankalara güven olmaz' düsturunu benimsemiş bu teyzeler, 1 kuruşluk işlemin bile sebebini, kaynağını öğrenmeyi ihmal etmezler.

İŞLEMİNİN neden gerçekleşemediğini bir türlü anlayamayan amca:

Yapmaya çalıştığı işlemi başarısız oldukça, "Bir de şunu deneyelim, bir de böyle yapalım, Allah Allah olması lazım oysa, geçen sefer bir bayan vardı o yapmıştı, vb." diye diye hem sizin hem de görevlinin ömrünü yer.

İŞİNİ 5 dakikada halleden banka kurdu:

Hem bankacıların hem de müşterilerin en sevdiği müşteri tipidir. Sırası gelince gişeye yanaşır, isteğini söyler, yapar, makbuzunu alır ve gider.

Can kurban.

İŞI bitince fazladan aldığı sıra numaralarını dağıtan garantici:

216... boş, 217... boş, 218... boş, 219... boş... ise sizden önce garantici biri bankaya uğramıştır.

Bunlar ne olur ne olmaz diye 5-10 tane sıra numarası alan vakit hırsızı tiplerdir. Sonra aldığı numarayı başkalarına dağıtır ve sizden sonra gelen biri işini sizden önce yapıp gider ve siz ağlarsınız.

BANKADAN bir türlü ayrılamayan işi çetrefilli esnaf:

"Bunu Ayşe Hanım'a verin, sonra vezneden parayı alın, ardından İsmet Bey'e onaylatıp tekrar bana getirin..." diye diye bankaya sabah girip akşam çıkan esnaf abilerdir bunlar.

Nasıl bir işlem yaptıklarını asla çözemezsiniz ve sürekli olarak araya girmeleriyle meşhurdurlar.

KREDİSİ onaylanmış neşeli kişi:

Bankada beklediği halde neşeli olan biri varsa, bilin ki o kişi onaylanmış kredisini almak için bankaya gelmiş kişidir.

GÜVENLİK görevlisini darlayan, iş bilmez kişi:

Bankada aksayan tüm işlerden güvenlik görevlisini sorumlu tutan, her şikayetini ona ileten, müşterilerden yakınan kişidir bu.

İşi hızlı bitecekse de bitirmezler.

HER ŞEYE sinirlenen agresif kişi:

Gergin gergin ortalıkta dolaşan biri varsa, patlamaya hazır bir bomba ile karşı karşıyasınızdır. Tuşun basmamasından, işlemin 30 saniye uzun sürmesine kadar her şeye sinirlenir ve söylenir.

Güvenlik görevlilerinin sürekli gözetim altında tuttukları tipler bu tiplerdir.



