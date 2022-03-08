Seviyorum diyemeyenler

ERKEKLERİN "Seni seviyorum" diyememesi, kızların bitmek bilmez derdidir. Neyse kadınları anlamaya girmeyelim burada, sayfalar yetmez. Ayrıca bu konuda pek bir iddiam yok.

Şimdiden duyuyorum kadınların yorumunu: "Sen de ortasını bul be adam." Aslında haklılar da ama adamın anatomisi bu kelimeyi söylemesini zorluyor. Bu kelimeyi kullanınca ipin kendilerinden alındığını düşünüyor ya da kendini aciz gibi hissediyor. Mantığı "Ya delikanlı adam seni seviyorum der mi? Gösteriyoruz anlasın.

Sevmesem yanında ne işim var." Bunu da duyuyorum kadınların ağzından, "Öküz" dediğini.

Bazı kadınları es geçmeyelim: "Adam evlenene kadar sürekli söylüyordu. Şimdi kelime dağarcığından birçok kelime gibi bunu da sildi.

Demiyor odun." Sorun olan "Seni seviyorum" dememek değil, sevdiği halde bunu söyleyememektir. Böyle insanlar hayatları boyu yalnız kalmaya mahkumlardır. Kimse sevgisini dile getirmese ve hep karşıdan beklese, sonuçta kimse mutlu olamaz. Bunun hiçbir şekilde bir bahanesi de olamaz. "Seni seviyorum" diyebilmek, karşılığında alınacak yanıt olumsuz bile olsa gurur duyulması gereken bir şeydir; çünkü sevgiden utanılmaz.

Aslında doğru, ortasını bulmak lazım. Sadece erkeklere demiyorum. Bazı kadın arkadaşların sürekli bunu beklemesine yorumum şudur:

Seni seviyorum diyerek olayı çişim geldi, acıktım demek kadar basitleştirmenin bir anlamı yok.

- Mert bana hiç seni seviyorum demiyorsun.

- Haydaa hayatım dün dedim ya.

- Yetiyor mu sence?

- Hayatım sevmesem yanında ne işim var.

- Yaa artık bilmiyorum.

Duymak istiyorum.

- Hayatım içimden geldiğinde özel bir anda demek istiyorum.

- Demek hiç içinden gelmiyor. Ve özel değilim.

- Hayatım I love you.

- Bu neydi şimdi.

- Seni seviyorumun İngilizce'si, değişik olsun.

Monotonluktan kurtulalım.

Kelime sürekli söylenince değerini yitirecek.

- Bull diyorum ben de sana.

- Neyi bulayım hayatım.

- Bir şey bulma, İngilizce öküz demek...



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Bu sporu yapanlara göre, açık hava etkinliği ile heyecanı en iyi harmanlayan sporlardan biridir tehlikeli ütüleme.

Yarışmacılar kendilerini "ütücü" olarak nitelendiriyor.

Kendilerine bir tahta verilen yarışmacılar, paraşütle atlarken, kayak yaparken, bir dağın tepesinde kısacası bütün tehlikeli alanlarda ütü yapıyor.



TESPİTLİ YORUM

AMERİKA:Dejavu.

FRANSA: Dejavu.

İNGİLTERE:Dejavu

TÜRKİYE: AIIah çarpsın geçen aynısını yaşadım.



NE KADAR OLDU?

Van'ın Erciş İlçesi'ndeki sanayi sitesinde 5 iş yerini soyan hırsız, son iş yerinde uyuyakalınca yakalanalı 2 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

@BoyogluDeniz Sabah oğlumla asansördeyiz, bizden önce asansörden inen komşumuz 'Sana da iyi dersler ufaklık' deyip koridorda ilerledi, ben tabii 'Teşekkür etsene oğlum' falan diyorum, inat etti demedi.

Ne biçim çocuk yetiştiriyorlar demesin diye sesimi inceltip "Teşekkürler teyze" diye seslendim.