Düğünlerimizin düğümleri

ÖNCE "Düğüne erken gidelim ve yer kalmaz sonra" mantığıyla düğüne erken gidilir. akrabalar yerini alır. Gelinin sadıcı artist tavırlarla bir oraya bir oraya koşturur. Gelinin en yakın arkadaşları inanılmaz makyaj kutusuna girerki amacı "Ben gelinin en yakın arkadaşıyım" imajı vermektir.

Sonra aslında daha önce gördüğünüz tipler evrim geçirmiş gibi yavaş yavaş ortaya çıkar. Tanıdıkları gördüğünüzde uzaktan selamlarsınız.

Çünkü hengamede yerinizi kaybetme korkusu yaşarsınız.

Düğün şarkıcısının "Çocuklarınızı pistten alınız" anonsunun sürekli tekrarlandığı bir özelliği de vardır.

Çünkü ortada yaşları 3 ila 13 yaşında veletler koşturarak varyateler yaparken görülür.

Gelinin ayakkabısının altına ismi yazılsın diye sıra bekleyen kadınlar, kızının adını yazdırmak için kızını kolundan çekip gelin odasına sürükleyen teyzeler.

Aşırı fondötenden iyice yağlanmış, cart renkli simli far sürülmüş yüzler. 50-60 senede hangi elle tokalaşıp hangi yanaktan öpmeye başlayacağını çözememiş, otomatiğe bağlamış şekilde el sıkışıp öpüşen gelin ve damatın ezberini bozan amca.

Veee gelin damat gelir.

Pasta ilk önce aynı bıçağı tutarak kesilir. Sonra kollar birbirine geçirerek birbirlerine gazoz içirmesiyle alkış kopar.

Takı töreninde damat ile gelinin sürekli gülmekten artık bir kaç gün mimikleri gülme olarak kalacaktır. Klasik damadının bilmemneyi bilmem ne taktı ile şov yapılır.

Sonra birkaç kişi çıkar oynamaya başlar. Yaşları 20 ile 50 arası değişen kadınlar sol ya da sağ eliyle saçlarını yukarıdan toplayarak dizler bükük konumda kıvırtır. Bu şekilde çok seksi hissederler. O saçı neden toplarsın öyle tepeden?

"Terledim ondan" lafı yalandır.

Amaç ense şovudur. Onun dışında "Oynamam yok vallahi oynayamam" diyenlerin hiç oturmadıkları görülür. Halaylar horonlar derken bir bakın gelin ile damada "Bitse de gitsek" bakışını mutlaka görürsünüz.

Terlemiş insanlar, çocuklarını cola kutusunun içine işetenler, fotoğraf manyağı olanlar derken düğün biter. Bunların hepsini birer eleştiri gibi yazdım.

Ama şöyle bir gerçek var samimidir bizim düğünlerimiz.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Bu kırmızı kartların çektiğini kimse çekmemiştir.

Çilekeş kırmızı kartlar bir türlü rahat bırakılmıyor.

1989 yılında Pianta futbolcusu Fernando d'Ercoli hakemin kırmızı kart göstermesine çok sinirlendi. Kırmızı kartı hakemin elinden hırsla alıp yemeye başladı.



TESPİTLİ YORUM

SevgiIisine taksitIe hediye aIıp taksiti bitmeden ayrıIan adamın dramını fiIm yapsam miIyonIarı ağIatırım gibime geIiyor.



NE KADAR OLDU?

Naim Süleymanoğlu, kendi ağırlığının tam 3 katı ağırlığında halteri kaldırarak, dünyada kırılması neredeyse imkansız olan bir rekora imza atalı

33 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

BAYILIP aniden yere yığılan birini, kendine getirmek için, ensesinden kaldırıp ağzına sigara tutuşturmak gibi bir ilk yardım tekniği var mı? Yoksa ateri salonunda gördüklerim hayal miydi?