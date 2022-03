Reddedilme!

ÇOK aşıksın. Aklından hiç bir şekilde çıkmıyor. Ya hiç tanışmadınız ve görünce ellerin ayakların birbirine dolanıyor, ya da en yakın arkadaşınım ayağı ile kızın dibinden ayrılmıyorsun. Onu gördüğünde kendi kendine konuşuyorsun. "Nasıl karizma olayım, nasıl cool olayım" "Nasıl cevaplar vereyim" diye kendin dışında bir sen yaratırsın. Ama artık dayanacak hal kalmamıştır. Yoksa Mecnun gibi çöllere düşüceksiniz.

Açılıp bu azaba son vermek istiyorsunuz. Öncelikle günlerce provalar yapıyor ama hiç açılma cümlesi hoşunuza gitmiyor.

GERÇEKLER ACIDIR

Aşık olunan kişiye açılma evresinin zorluğu ele alındığında mutlaktır ki reddedilmek oldukça koyacaktır. Aşkın verdiği o şapşallığı da üzerinde taşımakta olan insana. Ne yazık ki genelde aşık olunan kişiye açılmak eylemi genellikle reddedilmekle biter. Ne yazıktır ki aşkın karşılıklı olduğu nadir görülen bir olaydır. Yine de aşık olduğunu bir insana söylemek kişi için sonucu ne olursa olsun çok harika bir histir. Aynı zamanda risktir.

Hep yüzleşmekten kaçtığın için ertelediğin şeyle bir an karşı karşıya gelmek aynı açılmadan önce kurulan bütün tatlı hayalleri parça pinçik edip, üzerine kimyon ve isot döktükten sonra kaşık kaşık yemeye benzer.

O an çok koyar, neden ben diye sormaktır kimi zaman. Anlayamazsın neden reddedildiğini, sürekli kendinde bir suç, sorun, yanlışlık arar durursun. Zaman geçer.

Hala onu düşünürsün, hala seni neden istemediğini. Kimi zaman saçma sapan düşünceler sarar zihnini, "Evet, sorun gerçekten bende" dersin.

Aynaya bakarsın, 'Ben de olsam ben de reddederdim be' dersin. Değişmek istersin, sadece fiziksel olarak değişmek değil bu dediğim, fikirlerin de değişsin. Ama o da değişsin, onun da fikirleri değişsin benimle birlikte dersin.

Aptalca sabırsızlanırsın, beni görecek, yeni beni görecek, fikirleri de değişecek. Sonuç; değişir belki evet. Ama geçmiş hep aynı kalmaz mı?

O eski seni sevmedi, gerçek seni istemedi ki..

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Hep en hızlı gol, en hızlı asist gibi olayları konuşuyoruz. Kimse en erken kırmızı kartın hakkını vermiyor. İngiltere amatör liginde oynayan Lee Todd, bir maçta 2. saniyede kırmızı kart görerek tarihe geçti. Nedeni ise hakemin düdüğünü çok sesli bularak küfür etmesi oldu.

TESPİTLİ YORUM

Korku fiImindeki kız: hazır eIektrikIer kesiImişken, şimşek de çakıyorken şu aIt kattan geIen sese bir bakim. MaIım ben.

NE KADAR OLDU?

TFF 3. Lig'de "barış ve kardeşlik" için güvercin uçurularak başlayan ve 1-1 biten İskenderunspor- Darıca Gençlerbirliği maçının ardından kavga çıkalı 1 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

Gözlüklerini evde unuttuğunu söylediğinde, numarası fazla büyük değil diye umursamamıştım... Ta ki, mutfağa girip, taze fasulyenin üzerine eğilip;

"Bunları sen mi sardın?" diyene kadar...