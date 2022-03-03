Sabah uykusu

"TÜRK uzay aracı yazılarını" yazarken, geçen senelerde minibüste gördüğüm yazı geldi aklıma ve bugünün konusuna karar verdim.

Minibüste yazan aynen şuydu:

"Bir sana hastayım. Bir de sabah uykusuna." Çok doğru değil mi? Hepimiz sabah uykusuna bir şekilde aşığız.

Hafta içi, işe gitmek zorunda olduğunuzda sinir bozucu bir zorunluluktur. Sıcacık yatağı bırakıp, karanlık, ıslak ve soğuk sokaklara kendini atmak, sonra o sokakları bile aratan buz gibi iş yerine gitmek azaptır.

Toplu taşıma araçlarında zombi misali insan eti yeyecek gibi bakan mutsuz, sıradan insanlar görürüz. Bakmayın öyle basit gibi durduğuna, o uyku insanlara neler yaptırabiliyor.

Mesela bir arkadaşımın yorumu iyiydi: "Ya bu sabah uykusu yüzünden sayısal loto, şans topu, altılı oynuyorum." Düşünün o kadar tatlı geliyor.

Hele o alarmınızın dili olsa da konuşssa. Eskiden horozlu saatlerinizin 'ZIRRRR' diye köpek öldüren şeklinde bir çalışı vardı. Artık onun yerini cep telefonlarımızın girmesiyle istediğimiz şarkıyı koyabiliyoruz.

Ama eğer çok sevdiğiniz bir şarkıyı telefonunuzun alarm sesine ayarlarsınız o şarkıdan nefret edebilirsiniz. Deneyin isterseniz. Ne demiştik eğer alarm konuşsa şöyle derdi herhalde:

- Uyannnnn. Günaydın.

Ertele tuşuna basarsan.

- Duymadın sanırım uyannn.

Ertele tuşu yine.

- Uyansana yaaaa.

Ertele tuşuu.

- Uyansana lannnnnn.

Ertele tuşu.

- Biraz daha alsın uykusunu bekleyelim. Sonra uyandırırım.

- Uyansana lan geri zekalı.

Ertele tuşu.

- Uyanmayanınnnnn!..

- Ertele - Başlarım ulan ben bırakıyorum bu işi. Anam ağladı seninle mi uğraşacağım?

Bakınız sabah kalkan yüzlere. Resmen öğleye kadar evrim geçiriyorlar. Patlamış gözler ile manasız bakışlar.

Dokunsan havaya uçacak bir bomba kıvamında insanlar.

Bazıları geçen dakikaları değerlendirip toplu taşıma araçlarında tanımadığı bir bedenin omzuna koyarak ağzını bırakın sinek kaçmasını martı girebilecek kadar açık uyuyan insancıkları görebelirsiniz.

Neyse uykum geldi yazarken.

Yazıma son verirken: Bir size hastayım bir de sabah uykusuna.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Textaphrenia; genelde gençlerde görülen ve mesaj gelmemiş olmasına rağmen telefonun titrediğini sanma hastalığıdır.



TESPİTLİ YORUM

Fön çektirdikten hemen sonra yağmura yakaIanan kadın kadar tehIikeIi çok az şey var bu dünyada.

Yanaşmayın derim.



NE KADAR OLDU?

Ukrayna'ya karşı Putin'i destekleyen Çeçen Kadirov'un Prada botları sosyal medyada gündem olalı 2 GÜN OLDU



ALKIŞLIYORUM

ÖNCEKİ akşam yağan yağmurda yokuştan aşağı doğru inerken aracım kayganlaşan yolda kaymaya başladı. Ben heyacanla aracı toparlamaya çalışırken yurdum polisinden gelen anons son noktayı koydu.

"Kaymaaa!

Kaymak yasak!

Kaza yapacaksın, kaymaaa!" Demek ki neymiş? Yolda araç kaydırma oynamayacakmışız.

Daha neler duyacağız bakalım.