KADINLAR gelir geçer, işler değişir, bazen para vardır, bazen yok.
Dünya değişir, iktidar değişir, takımın küme düşer, gerçek arkadaşların değişmez. Bunu aklından çıkartma.
ASLA arkadaşının eski sevgilisiyle birlikte olma.
Kız istese bile... Asla!
ONU sürekli problemlerinizle bunaltmayın. Evet arada sırada fikir sorup tavsiye almak iyidir ama, hiç bir erkek, arkadaşının sürekli sızlanmasına dayanamaz
SENİN evin, arkadaşının da evidir.
ARKADAŞINIZDAN her şeyi isteyebilirsiniz...
Elbette ne istemeyeceğinizi de her zaman bilir, onu asla istemezsiniz
KIZ gibi küsmek ya da surat yapmak olmaz.
Bir sıkıntın varsa direkt söylersin.
ONUN esprisini veya anlattığı komik birşeyi yarıda kesme. Aynısını daha 2 saat önce sen ona anlatmış olsan bile.
ASLA ama asla onun yazdığı kıza yazma.
KADINIYLA olan kavgasına asla karışma, ikisiyle de bu konu üzerinde konuşma.
KIZ arkadaşıyla her zaman iyi geçin.
Kız seni sevmezse mücadele etmen zor.
SADECE bir şeye ihtiyacın olduğunda değil, hal hatır sormak için de arkadaşını ara.
BORÇ ya da bir şey ödünç aldığınız zaman, onun istemesine gerek kalmadan iade edin.
ORTAK olun; her şeyi kendisinin bildiğini zannedip onu peşinden sürüklemeye çalışan lavuğun teki değil.
"YARDIMA ihtiyacın var mı?" deme! Yardım et!
HATALARINI affetmeyi ve unutmayı bil.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
1911 yılına kadar çoğu insan Mona Lisa'nın varlığından haberdar değildi.
Bu zamana kadar, resim zaten 350 yaşın üzerindeydi.
Eleştirmenler ve bilim insanları, sanat eserine ancak çalındıktan sonra dikkat etmeye başladılar.
TESPİTLİ YORUM
Bir kadının fotoğrafını çektiğin an iIe dur bir bakayım nasıI çıkmışım demesi arasında geçen süreye ışık hızı denir.
NE KADAR OLDU?
Senegalli bir kulübün tüm futbolcularının müsabaka için gittikleri Paris'te maça çıkmayıp, Fransa'ya kaçak bir şekilde yerleşeli 11 YIL OLDU
ALKIŞLIYORUM
Sevgili hastam, sana verdiğim ilaçların kullanımını anlamadığın yüzünden okunuyor diye defalarca anlattım.
Eminim ki eczacı da anlatmıştır.
Buna rağmen, içinde prospektüsü olmasına rağmen sen o fitilleri yutmaya çalıştın ya sana helal olsun.
Her şey bir yana, ne diye ağzın köpürünce eczaneye gidip adımı verirsin bilmem ki... Seni nerelere göndersem?
Erkeklerde yazılı olmayan kurallar
KADINLAR gelir geçer, işler değişir, bazen para vardır, bazen yok.
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