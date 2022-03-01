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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 01 Mart 2022, Salı

İki şey...

İki şey kalitesiz insanın özelliğidir:
1- Şikayetcilik 2- Dedikodu
İki şey çözümsüz görünen problemleri bile çözer:
1- Bakış açısını değiştirmek 2- Karşındakinin yerine kendini koyabilmek
İki şey yanlış yapmanı engeller:
1- Şahıs ve olayları akıl ve kalp süzgecinden geçirmek 2- Hak yememek
İki şey kişiyi gözden düşürür:
1- Demagoji (Laf kalabalığı) 2- Kendini ağıra satmak (Övmek, vazgeçilmez göstermek)
İki şey insanı 'Nitelikli insan' yapar:
1- İradeye hakim olmak 2- Uyumlu Olmak
İki şey 'Ekstra Değer' katar:
1- Hitabet ve diksiyon eğitimi almak 2- Anlayarak hızlı okumayı öğrenmek
İki şey geri bırakır:
1- Kararsızlık 2- Cesaretsizlik
İki şey kaşif yapar:
1- Nitelikli çevre 2- Biraz delilik
İki şey ömür boyu boşa kürek çekmemeni sağlar:
1- Baskın yeteneği bulmak 2- Sevdiğin işi yapmak
İki şey başarının sırrıdır:
1- Ustalardan ustalığı öğrenmek 2- Kendini güncellemek
İki şey başarıyı mutlulukla beraber yakalamanın sırrıdır:
1- Niyetin saf olması 2- Ruhsal farkındalık
İki şey milyonlarca insandan ayırır:
1- Sorunun değil, çözümün parçası olmak 2- Hayata ve her şeye yeni (özgün, orijinal, farklı) bakış açısıyla yaklaşabilmek
İki şey gelişmeyi engeller:
1- Aşırılık (mubalağa, abartı, ifrat, tefrit) 2- Felakete odaklanmış olmak
İki şey çözüm getirir:
1- Tebessüm 2- Sukut (susmak)
İki şeyin değeri kaybedilince anlaşılır:
1- Anne 2- Baba
İki şey geri alınmaz:
1- Geçen zaman 2- Söylenen söz
İki şey ulaşmaya değerdir:
1- Sevgi 2- Bilgi

LÜZUMSUZ BİLGİLER
Güney Kore'de sadece görme engelli kişiler masör olabiliyor.
100 yılı aşkındır uygulanan bir gelenek ile görme engellilere geçim kaynağı yaratılıyor.

TESPİTLİ YORUM
Ne evIiIik tekIifi, ne tektaş pırIanta, ne de kaşıkçı eIması. Her kadını mutIu etmenin tek bir yoIu vardır:
ZayıfIadın mı sen?

NE KADAR OLDU?
Brezilya'da verdiği konser sırasında hayranlarının üzerine atlayan şarkıcı, kendisini tutan olmayınca kafa üstü düşeli 12 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM
SIRADAN bir yürüyüşe çıkmadan önce ne giyeceğine karar veremeyen, aynanın karşısında en az 5 dakika saçını düzelten ve çıktığında erkekler için "Önlerinden geçmeyelim, ümitlenmesinler!" diyen 86 yaşındaki büyükanneme büyük bir alkış.
Çok düşünceli ve nazlıdır kendileri.

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