Sürekli arkadaşlarınla vakit geçirmek istersin.
AİLEDEN uzaklaşıldığı ve arkadaşların aileden önde tutulduğu bir dönemdir. Arkadaşlarınla yediğin içtiğin ayrı gitmez.
Herhangi bir müzik aletine merak salarsın.
HORMONLARIN ve duyguların coşkun ırmaklar gibi aktığı için kendine yoldaş olacak bir müzik aleti çalmak istersin.
Dünyanın en güzel erkeği/kadını olduğunu düşünürsün.
AYNANIN karşısında saatler geçirebilirsin. Araba camlarından bile kendine bakar ve hayran kalırsın.
Ya da dünyanın en çirkin insanı olduğunu düşünürsün.
YİNE aynanın karşısında saatler geçirirsin fakat çirkin olduğun düşüncesi seni mutsuzluğa sürükler. Bu durum agresifliğe yol açabilir.
O dönemlerdeki imajından ileride nefret eder, hatta bütün kayıtları yok etmek istersin.
SAÇ şeklini, giyim tarzını, hayatının ilerleyen dönemlerinde başka kimsenin görmemesini istersin.
Saçma sapan, gereksiz aksiyonlar içine girersin.
UCUNDA ciddi sakatlanmaların bile olabileceği şeyleri normal bir şeymiş gibi yaparsın. Gereksiz bir özgüven patlamasıdır.
İnsan içine çıkmaktan nefret edersin.
KALABALIĞI sevmez, herkesin salak olduğunu sıkça düşünürsün.
Aileni küçük görmeye başlarsın. Seni hiç mi hiç anlamadıklarını düşünürsün.
ONLAR eski insandır, şimdiki hayatı anlayamazlar. Anlatsam da anlayamazlar diye düşünürsün.
Hüzünlenmen ya da depresyona girmen için ufacık bir sebep yeter de artar.
EN arabesk duyguların harekete geçmesi için minnacık bir sebep yeter de artar bile.
Yeşilçam filmlerinde geçen romantik sahneleri kendi hayatına uyarlamak istersin.
FİLMLERDE gördüğün vıcık vıcık romantik aşklardan birine de sen sahip olmak istersin. Tam bir taklit aşk hayatı ya da diyalog tarzı geliştirirsin.
Ebeveynlerine karşı "18 yaşıma geldim, artık özgürüm." gibi cümleler kurarsın.
YAV he he.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Bir ankete göre insanları en çok rahatlatan üç koku; 1. Taze pişmiş ekmek kokusu 2. Temiz çarşaf kokusu 3. Yeni biçilmiş çimen kokusu.
TESPİTLİ YORUM
Sabah gönderilen günaydın mesajı, sadece günaydın anlamına gelmez, aslında "Sabah uyandım ve seni düşünüyorum" anlamına gelir.
NE KADAR OLDU?
Uğur Dündar'ın ortalıkta gezen hamamböceklerini sorduğu fırıncı "Bir tane muzun içinde Güney Afrika'dan geldi" diyeli 19 YIL OLDU
ALKIŞLIYORUM
LİSEDE edebiyat dersinde sınav olunmaktadır. Sorulardan bir tanesinin cevabı Notre Dame'ın Kamburu' dur. Sorunun yanıtını bilmeyen pek zeki arkadaşımızın bir tanesi arkasında oturan arkadaşına fısıldayarak sorunun cevabını sorar, yine fısıldaşma ile verilen cevabı aynen kendi yazılı kağıdına geçirir, daha doğrusu o öyle zannetmektedir.
Acı gerçek hocanın bir sonraki derste arkadaşın o soruya verdiği cevabı tüm sınıfa ilan etmesiyle ortaya çıkar. Cevap:
Damıtmanın Tamburu'dur, tüm sınıf gülme komasındadır, uzun süre de çıkamaz.
Ergenlik çağı
Sürekli arkadaşlarınla vakit geçirmek istersin.
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