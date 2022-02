Kadınlar ve çiçekler

BİZ erkeklerin asla anlamayacakları bir olgudur.

Nedir, nasıldır, niyedir, şu yaşıma geldim çözemedim.

Hangi yaşta olunursa olunsun, bir ilişkinin olmazsa olmazı. Fakat yan çizen erkek milleti, 'Aman yahu çiçeğe ne gerek var? Sensin benim çiçeğim' derse de çizemez.

Erkekler bu konuda hayli düşünür. Ya niye bu kadar çiçek konusunda takıntılar diye. Çoğuna göre çiçek sadece bir ot.

Erkeğin elindeki çiçek demedini gören erkek: Tipe bak tipe almış eline çiçeği.

Girmiş bitkisel hayata. Hep bunlar yüzünden bizim hatunlarda coşuyor çiçek çiçek diye. Aslında bütün mesele minimum bir-iki haftalık mutluluk, vazoda masaya söz konusu çiçek konduğunda bakıp bakıp gülümsemek.

Güzel kokulu çiçeğin güzel aşkınıza benzemesi, başka bir anlam yüklenmez genelde.

Yirmili yaşlardayken, olayı sorgulardım. Yahu çicek işte altı üstü falan derdim, evet odunmuşum resmen. Ya kardeşim sana ne olayın matematiğinden? Al çiceği ver sevdiceğine, sonra gelsin öpücük yağmuru. Olayı irdelemenin, tartışmanın, mantık bulmanın hiç manası yok. Gönderin çiceği rahatlayın hatta alışkanlık haline getirin ayda en az 1 defa gönderin kardeşim.

Şimdi bazı hemcinslerim, 'Her ay gönderirsek alışkanlık olabilir' diyebilirler. Hayır kardeşim yanılıyorsun, gönder gitsin, inan bana çiceğe verdiğin 20 TL, sana mutluluk ve öpücük olarak geri dönecek. Ulan, ben bu gerçekleri 30 yaşından sonra çözen kafama tükereyim.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Fil eğitmeni Friedrich Riesfeldt, kabız file 22 kutu müshil içirip arkasına geçmiş.

Dev pisliğin altında can vermiştir!



TESPİTLİ YORUM

@halitsume Yenikapı-Kirazlı metrosu insanı ciddi anlamda olgunlaştıran bir şey... Mevlana bugün yaşasa çilehaneyi kapatır Aksaray'dan akbil basardı.



NE KADAR OLDU?

Manken Doğa Bekleriz, 'kepçe' olarak nitelediği kulaklarını, bir davete giderken Japon yapıştırıcısıyla kafasına yapıştıralı 16 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

YAZ tatilinde yüzme bilmediği halde denizde açılan ve boğulmak üzere olduğu halde kıyıdaki yakışıklılara rezil olmamak için sesini çıkarmayıp sessiz sedasız kaderine razı olan aklı kıt ben, beni kurtarmak için yanıma gelip neredeyse boğulan sarışın da benim arkadaşımdır.

Denizde can çekişip boğulacağımızı anlayan ve gelip bizi kurtardıktan sonra küfürler eşliğinde yakışıklıların önüne fırlatan da arkadaşımın asabi babasıdır.