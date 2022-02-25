Kız arkadaşınız neden trip atıyor

Çünkü internet üzerinden yürüttüğü incelikli araştırma neticesinde eski sevgilinizle fotoğrafınızı buldu.

Onun içinde bulunduğu sıkıntılı duruma beklediği şekilde karşılık vermemişsinizdir...

Attığınız mesaj çok kısa ve çok kaba gelmiştir...

Kafasında sizin bazı şeyler yapacağınızı hayal etmiştir fakat siz o şeyleri yapmamışsınızdır...

Rüyasında sizin onu aldattığınızı görmüştür...

Yeni saç kesimini, manikürünü, kilo verdiğini fark etmemişsinizdir...

Bir akşamı da arkadaşlarınızla birlikte geçirmek istemişsinizdir.

Uyuduğunuz için mesajına cevap yazamamışsınızdır...

Gün olmuştur, onunla değil kız kardeşinizle vakit geçirmişsinizdir.

Eski sevgilinizin, ünlü bir şarkıcının, oyuncunun, hatta köpeğinizin "çok güzel" olduğunu söylemişsinizdir...

Onun sevdiği kıyafetinizi giymemiş, sakalınızı sevmediğini bildiğiniz halde kesmemişsinizdir...

Size bir derdini anlatırken ona nasıl davranması gerektiği ile ilgili tavsiye vermişsinizdir.

Bir arkadaşıyla tartışırken onun tarafını tutmamışsınızdır...

Arkadaşlarınızla birlikte vakit geçirdiğinizde ona yeterince ilgi göstermemişsinizdir...

Onunla birlikte katılamayacğınız bir takım etkinlikler varsa kesin katılmayın...

Ya da sadece muayyen dönemindedir...



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Aslında herkes hayatında en az 1 kere dünya rekoru kırmıştır.

Doğduğunuz anda 'dünyanın en genç' insanıydınız.



NE KADAR OLDU?

Murat Kekilli, albümüne verdiği 'Yedialtı' adının anlamı sorulunca, 'bu toplum henüz bunu öğrenmeye hazır değil,'cevabını vereli 19 YIL OLDU



TESPİTLİ YORUM

@yeliish Çirkin kız yoktur, güneş ışığında iPhone ile fotoğraf çekilmeyen kız vardır.



ALKIŞLIYORUM

lk defa aradığım ve mutlaka işi bağlamak zorunda olduğum bir işyerinde, telefona çıkan adama "Cihan Bey'le görüşebilir miyim?" dedim; cevap "Cihan Hanım toplantıda" oldu.

"O zaman Fikret Bey de olabilir, onunla görüşeyim" dedim, cevap biraz daha sinirlice "Fikret Hanım da dışarda" oldu.

İçimden ne şanssız bir gün derken, artık o da kadındır herhalde diye düşünüp "Peki Olcay Hanım oradalar mı?" sorumun cevabı, gayet sinirlice "Olcay Bey benim!

Buyur, ne vardı?" oldu. Bahtıma pes ettim, kutup ayısını bekliyorum...



GÜLÜYORUM

Temel'in eldivenle yazı yazdığını görenler sormuş:

- Niye eldivenli yazıyorsun zor olmuyor mu?

- Zorluğuna zor ama el yazımın tanınmasını istemeyrum.