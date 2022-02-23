Geğirmek

Bilimsel olarak midedeki fazla gazın ağız yoluyla dışarı verilmesi durumudur. Son derece doğal olmasına rağmen yüzyıllardır ayıp bellenen harekettir.

Doğal ama doğallığın bir sınırı var. Sinema şirketi Metro Golden Mayers'ın filminden önce çıkan aslan gibi kükreyerek geğirmeye normal diyemeyiz.

Çoğu kez erkek arkadaşların gazlı içeceklerin bunu zevk uğruna kız arkadaşlarına ya da ortamdaki arkadaşlarına sadece kendisini eğlendirmek için iğrendirmeye çalışması durumunda görürüz. Evet hoş bir konu değil ama inanın bu konuyu iyice düşündüm. Hayatımda en nefret ettiğim olaylar silsilesinden biridir.

En şiddetli geğirme, 118.1 desibel ile Paul Hunn adlı kişiye aittir. Bu kişi, bir elektrikli testereden bile daha gürültülü bir şekilde geğirerek rekor kırmayı başarmıştır. Bunu niye yaptı, amacı neydi inanın hiç düşünemedim bile. Daha doğrusu düşünmek istemedim. Bu adama "Ne yedin öküz?" diyesim geliyor ama hakaret olur diye yazmadım.

Hayır hayır Paul'a değil tabii ki öküzlere.

Ama nefret etsek de bizi de bulabiliyor. Hele yeni tanışmış olduğun kız arkadaş ile konuşurken birden önce kelimeler ayımsı bir sese dönerek ağzın ile kafanı geriye doğru çekerek otobüsün lastiklerinin pıslaması gibi bir ses çıkarırsın. Gayet normalmiş gibi davranırsın ama karşındaki tamamen iğrenmiştir senden.

Bu gibi durumlarda çok konuşmamak lazım çünkü devamı gelebiliyor.

Özellikle yaşlı büyüklerimizin mide rahatsızlığını ileri sürerek bir de buna doktoru ekleyerek "Doktor rahat yap, yapmazsan kötü" bahanesine sığınarak ulu orta yerde "GAARRKK" diye geğirmesine ne demeli?

Neyse alanen ve bilerek yapan arkadaşlarınıza ya da boşverin alanen olmasa da arkadaşınıza ortamda aşağıdaki cümleleri yapıştırabilirsiniz:

"OHA", "Hayvansın", "Sana hiçbir şey demiyorum."

YUH kussaydın.

ÇÜŞŞŞŞ. Blüülüü. Yaradı beygire arpa...

YARASIN tosunuma karpuz kabuğu...

İÇINDEKI Mutant'ı öldürme.

ALI, Rıfkı tanıştırıyım.

İçinde bir canlı var.

KÜÇÜKKEN ne yuttun?

SENIN ağzına, yüzüne...

KALORİ malori kalmadı hepsini çıkardın helal sana...

LÜZUMSUZ BİLGİLER

BULANIK görme şikayeti ile başvuran kadın hastanın gözünden 17 şeffaf lens çıkarılmış, eski lensi çıkarmamış üstüne yenisini takmış.

NE KADAR OLDU?

Amerika'da yayınlanan My Strange Addictiion adlı programda Kesha adındaki bir kadın yarım kilo tuvalet kağıdı yiyeli 12 YIL OLDU

TESPİTLİ YORUM

@naberkayra ARKADAŞLAR

VAZİYET

ALIN O

GELMİŞ!!!

ACABA

MONT

GİYSEK Mİ

GİYMESEK Mİ

MEVSİMİ!!!

HEP YANLIŞ

TERCİHİ

YAPTIĞIMIZ

MEVSİM!!!

ALKIŞLIYORUM

@KazimCihangir ÇOK su içiyorsun diyen hanıma:

"İçime ektiğin çiçekleri suluyorum" dedim.

Akşama mercimekli köfte var. Bir de puding.