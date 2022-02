Evlilik ve sakız

ÇÜNKÜ sakız ne kadar faydalı ve eğlenceli olursa olsun gerekli değildir.

Çiğnemesen de olur.

SAKIZ ilk zamanlar ağıza ferahlık verir, hoş olur ama zamanla çürür ve tadı acılaşır.

ÇÜRÜYEN sakız yapışkandır. Bulaştığı yerden temizlemek, ondan kurtulmak çok zor, bazen imkansızdır.

SAKIZIN ağızda bıraktığı tadı sadece çiğneyen bilir. Tatlı mı yoksa acı mı olduğunu başka kimse bilemez. Onlar sadece senin sakız çiğnediğini bilirler o kadar.

SAKIZ çene kemiklerini güçlendirir. Evlilik de öyle...

Sürekli tartışma ve bağrışma zamanla çiftlerin güçlü birer çene kemiğine sahip olmasını sağlar.

SAKIZ çiğnerken başka bir şey yiyemezsin yoksa sakız bozulur...

SAKIZIN kağıdını açıp fıkra veya falı okuduğunuzda çok eğlendirir gülersiniz.

Ama bu çok kısa sürer.

Evllilikteki balayına benzer.

ÇAM sakızı ya da hakiki damla sakızları vardır.

Kolay kolay çürümezler çiğnendiği sürece zevk verirler. İşte bu da aşk evliliği denen olaydır.

SAKIZ; sigarayı bırakmak ve abur-cubur yememek için tercih edilir.

SAKIZ çiğneme olayının gerçekleşmesi için ezmek ve çiğnemek gerekir.

Evlilikte de kim dişliyse o ezer. Sakız tokluk hissi verir.

Karnın aç olsa da kendini tok hissedersin.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Dünyada en fazla İspanyolca konuşan insanın yaşadığı ülke İspanya değil Meksika'dır.



TESPİTLİ YORUM

Güzel bir kadın televizyon gibidir.

Ona bakmaktan kendini alamazsın. Bir yandan ona tutulmak istemezsin ama ne kadar kaçarsan kaç, bir kere yakalandın mı da vazgeçemezsin.



NE KADAR OLDU?

Gazeteciye kafa atan Pascal Nouma, "Vurmadım. Otelin önünde sabuna bastı düştü. Ben içerdeydim, where is the adalet" diyeli

22 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

Ankara'da ünlü bir baklavacının önünden geçmekteyiz.

Baklavacıyı görünce durdu ve "Off canım acayip baklava çekti hayatım" dedi.

"Gel alalım hayatım" dedim, "Hiç sevmem ki ben" dedi. "Ama canım çekti diyorsun ya?" dedim, "Tamam da baklava sevmediğimi biliyorsun hayatım!" dedi. İşte o an anladım ki, anlayamayacağım tek şey kadınlar.



GÜLÜYORUM

Temel aldığı bir daktiloyu bozuk diye geri götürdü. Satıcı;

- Neresi bozuk, dün aldığında sağlamdı.

Temel:

- İki tane "a" yok, saat yazamıyorum.