Sevdiceğinin ayakkabısını bağlayan

GEÇENLERDE İstiklal Caddesi'nde yürürken çok ilginç bir görüntü ile karşılaştım. İlk önce adamın sevgilisine evlenme teklif edeceğini düşündüm.

Çünkü adam kızın bacaklarına doğru çömelmişti. "Vaay evlilik teklifi geliyor. Ne güzel" deyip orada alkışçı grubun içinde yer almak istedim. Fakat gördüğüm görüntü bana değişik bir his uyandırdı. Çünkü adam, kız arkadaşının ayakkabısını bağlıyordu.

İlk önce "Tüüü şuna bak.

Yuh be. Köle misin oğlum sen?

Şimdi de yalayarak temizlersin artık" dedim. Sonra kendimi ayıplayarak, "Ulan adam çok düşünceli. Çok romantik.

Bence çok güzel bir davranış" dedim. Fakat bu iki düşünce arasında hangisinin doğru olduğuna karar veremedim.

Sonra arkadaşlarıma bu soruyu sordum. Ama ilk önce ken dimce analiz yaptım.



İki gruba ayrılırlar:

1- Kızı bağlayabilmek için ayakkabısının bağını bağlayan erkekler:

YALAKADIRLAR. Kızı etkilemek için abartılı jestlere meyletmiş, maymun olmuşlardır.

İstikrarlı olacakları şüphelidir.

Akıl kârı değildirler.



2- Kızı bağladıkları halde hala ayakkabısının bağını bağlayan erkekler:

SAMİMİDİRLER. Kendileri için özel olan o kadına karşı sadece sevgi, istek, tutku değil aynı zamanda hayranlık da besliyorlardır. Tıpkı bineceği zaman arabanın ya da girilecek mekanın kapısını açmak gibi ya da üzerindekini alırken veya giyerken yardımcı olmak gibi, ayakkabısının bağını bağlamayı da gayet doğal bir kibarlıkla yapıyorlardır. Bunun değerini bilemeyecek kadar düz bir kadınsanız, bu tip adamların yanında bağcıklı ayakkabı değil kendiniz gibi düz babetler giyin.

Tabii ki kız arkadaşların yorumu beklenendi: Nemli gözlerle "Ayyy gerçekten mi.

Böyle adamlar var mı? Çok düşünceli" gibi yorumlar oldu.

Ya erkekler... Beklenen yorumlardı: "Yuh", "Yazıklar olsun", "Alacan kızılcık sopasını", "Kesin hatunu etkilemek için.

Yalann" ve daha burada yazamayacağım yorumlar. Fakat sorunun cevabını biraz olsun kendim verdim. İki taraf da bunu yapıyorsa sorun yok. Durduk yere birbirlerinin ayakkabılarını bağlamak saçma. Onun yerine ihtiyaç anında bağlamak tamamen mübah.



