Köy kahvaltısı

BAKIR sahanın içine kırılan iki adet market yumurtası, birdenbire ortamı köy sofrasına çevirme gücüne sahiptir.

Yumurtaların markette satılan normal yumurta olduğunu da hatırlatmakta fayda var.

KÖYDE sanki herkes her gün yiyormuş gibi ortaya konan sucuk ve salamgiller.

Nasıl yalan atıldığı işte burdan belli! Arkadaş, köy sofrasında parmak sosisin, salamın ne işi var ya? Olmadığından değil, insanlar bunu yemeyi tercih etmiyorlar orada.

ESKİ dostunuzu görmüş gibi neredeyse kucaklayacağınız peynirlerin hepsi ucuzluk marketlerinden, tanıdık geldi mi?

'Aaa ben bunu bi yerden tanıyorum' dediğiniz peynir işte o peynir. Kendisini isim olarak bilemeseniz de sima olarak çıkarmanız lazım.

"KESİN bahçeden koparttılar" dediğimiz domates, biber ve salatalık gibi sebze bireylerin marketten alındığı gerçeği.

Evet sizi yine bir hayal kırıklığı ile baş başa bırakıyoruz.

Ha gerçekten bahçesinden kopardığı taze sebzeyi kahvaltı sofranıza koyan yerler yok mu, var. Ama kilometrelerce uzakta ve gerçekten çok uzakta!

ŞEKİLLİ şukullu bardaklarla gelen taze sıkma portakal suyu.

Kahvaltıda portakal suyu içmek gerçekten de çok keyifli bir durum. Ancak biz burada köy kahvaltısından bahsediyoruz. Belki de köyde yaşayanlar bize yalan söylüyor, belgeseller falan hep montaj!

KÜÇÜK kaselerin içinde gelen fındık kreması gerçekten de köy hayatını anımsatıyor (!) Biliyorsunuz, fındık kremasız bir köy düşünülemez. Bizim geleneksel sofralarımızda falan hep vardır. Ilgıt ılgıt memleket koktu şu an bak...

DİLLİ jambon olmadan köy kahvaltısına oturamayanlar için kötü haber: Tarhana çorbası Tarhana çorbası da bir köy kahvaltısı unsuru. Çünkü insanlar tarlaya tapana gitmeden önce kendilerini sağlam tutacak yiyecekler yemeyi tercih ederler.

BOL bol haşlanmış yumurta var, yerseniz...

Bazlama ekmeği ile birlikte bol bol sofraya konulan haşlanmış yumurta da gerçek köy kahvaltısının önde gelen isimlerinden. Ayrıca marketten değil bahçeden kopan domates ve salatalık da yumurtanın eşlikçisi.



