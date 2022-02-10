Dünyanın en ilginç meslekleri-1

PROFESYONEL deodorant koku testçileri:

TOPLU taşıma araçlarında maruz kaldığınız kötü kokular sizi rahatsız etse de gerçekte bu mesleği yapanlar var. Deodorant firmalarının ürünü test etmek için işe aldığı kişiler, ürünü sıktıktan sonra başka insanları kokluyor.

Gerçekten garip bir meslek.

İTİCİ (Oshiya):

SİZE komik gelebilir. Ancak Oshiya profesyonel bir meslek.

Özellikle Japonya ve Çin gibi nüfusun yoğun olduğu kentlerde trenlerin maksimum kapasiteyle seyahat etmesi için görev alan ve trene binmeye çalışanları arkadan itenlere Oshiya deniyor.

Bu mesleği genelde en çok gelir elde etmek isteyen öğrenciler tercih ediyor.

PROFESYONEL idrar üreticileri (Bir geyik idrarından 300 bin dolar kazanıyorlar):

GEYİKLERDEN idrar toplamanın oldukça karlı bir iş olduğunu biliyor muydunuz? Özellikle çiftçilik mesleğiyle uğraşanların tercih ettiği bu işin oldukça basit olduğu söyleniyor. Yalnızca bir geyiğin idrarından 300 bin dolar kazanmak mümkün.

EVCİL hayvan maması test edici:

BU meslek biraz mide bulandırıcı gelebilir. Hayvanların yedikleri mamaları test eden bu mesleğin erbabları genellikle doktora dereceli insanlar olurlar. Yedikleri yemin analizini yapıp raporunu yazmaları gerekmektedir.

PROFESYONEL yas tutuculuk:

AVRUPA'DA gerçek bir meslek. Profesyonel yas tutucular isimlerinden de anlaşıldığı üzere özellikle cenaze zamanı gidip ağlarlar ve yas tutarlar. Özellikle İngiltere'de Rent a Car (araba kiralama) sektörü gibi Rent a Mourner (yas tutucu kirala) diye bir sektör mevcut.

SEKSÖRLÜK (Ayda 25 bin TL kazanıyorlar):

DÜNYADA yalnızca 200 kişinin çalıştığı seksörlük, kuluçkadan çıkan saatlik civcivlerin cinsiyetlerini belirleyenlere deniyor. Güney Kore'de yaygın olan bu meslek, Türkiye'de ayda 12 bin TL gibi bir ücret kazandırıyor. Ancak bunu yapan kişi sayısı 17-18'i geçmiyor.

PROFESYONEL sarılıcı:

İLK kez Asya'da ortaya çıkan bu meslek, tüm dünyaya yayılmış durumda. Profesyonel sarılıcılar ihtiyacınız olduğunda bizzat gelip size sarılarak rahatlamanızı sağlıyor. ABD'de bu mesleğin seansına 40-50 dolar alan profesyonel sarılıcılar, işlerini gerçekten çok ciddiye alarak ve severek yapıyor.

MUMYALAYICI:

ÖLÜ bir vücut görmek garip bir deneyim olmalıdır. Ancak bunu her gün yaşayan biri için "duyarsızlık" söz konusu olabilir.

PROFESYONEL nedime:

DÜĞÜNÜNÜZDE size yardımcı olacak, nedimelik yapacak arkadaşlarınız yok mu?

Daha gösterişli ve kalabalık bir düğün mü tercih ediyorsunuz?

Sadece bir telefon yardımıyla profesyonel nedime ekibini düğününüze davet edebilirsiniz.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

BİLİM adamlarının yaptığı çalışmada, eşlerini aldatan erkeklerin kalp krizi geçirme riskinin aldatmayanlara göre daha fazla olduğu saptandı.

NE KADAR OLDU?

Çin'deki doğal hayatı canlandırmak için nehre 13 kamyon canlı sazan dökülmesinin ardından, halk balıkların yüzde 80'ini hemen yakalayalı 15 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

"IYY, pis kokuyor bu!" diye kakasını yapmak istemeyen ufaklığı "İyi ya, pisse yap işte ablacığım; içinde kalmasın o kirli şey" diye ikna ettim sonunda. Şimdi de tuvaletten çıkmıyor adam ya! Tuvaletin kapısına kulağımı dayayıp "Berk'çim çıkmıyor musun artık?" diyorum; içerden ağlayarak cevap veriyor yavrucuk: Ya o pis şeyin birazı içimde kaldıysa?

Ya kaldıysa?

Ühüüü!