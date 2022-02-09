Kadınlardan tavsiyeler

TEMİZ olun. Elleriniz, dişleriniz, üstünüz başınız temiz olsun. Gözünüzdeki çapakla dolaşmak zorunda değilsiniz.

KENDİNİZİ nimetten saymayın mümkünse.

BİR kadını tavlamak için herşeyi yapıp, tavladıktan sonra aman nasıl olsa tavlandı deyip hediyeleri, çiçekleri, güzel sözleri rafa kaldırmayın.

Kaybedersiniz!

DURDUK yere kıskanmayın, kendinize güvenin.

KADIN olduğumuzu hissettirin bize öncelikle.

NE istediğinizin farkında olun, net olun, adam olun...

KADINLARIN aptal olduğunu düşünmeyin ve hislerine güvenin emin olun ki bayanların hisleri çok kuvvetlidir ve herşeyi hissederler...

PEMBE, yakası açık, dar tişörtler giymeyin. Gömleklerinizin düğmelerini açmayın.

DAR pantolonlardan uzak durun.

MADEM kızlar en çok elinize ve dişlerinize bakıyormuş o zaman temiz olun özen gösterin. Yemeyin tırnaklarınızı.

SAPIK gibi davranmayın. Kızların göğüslerine kalçalarına kitlenmeyin.

"BEN erkeğim", "Sana şunu alıyım", "Sana şunu ısmarlayım", "Benim bu kadar param" var triplerine girmeyin. Bir gün öyle birine denk gelirsiniz ki o paralar bir bakmışsınız rulo olmuş.

"GELECEM" dediğinizde gelin, "Yapacam" dediğinizde yapın. sözünüzü tutun.

İNTERNETTE bulduğunuz abuk subuk sevgi metinlerini sevgilinize göndermeyin. Bazen içinizden geçen bir cümle bir sayfa dolusu kopyalanmış metinden daha etkilidir.

KÜFÜR etmek sizi adam yapmıyor!

SABAHLARI bir "Günaydın"ı, geceleri bir "iyi geceler" i çok görmeyin.

MESAJ yazmayı alışkanlık haline getirin. Sürekli mesaj atın demiyorum, ama arada mesajınızı esirgemeyin.

GÜZEL etkileyici bir kokunuz olsun. Zeki olun, becerikli olun.

EN önemlisi kendinize güvenin. Yakışıklı olmayabilirsiniz karizma olmayabilirsiniz. Ama güvenin kendinize ki ne kadar kendinizle barışık olduğunuzu görsünler etkilensinler.



LUZUMSUZ BİLGİLER

ÇİN'İN hayvanat bahçesinde yaşayan, Ai Hin adındaki bu panda fazla yemek ve ilgi için 2 ay hamile taklidi yapmıştır.



NE KADAR OLDU?

İngiliz hakem Martin Sylvester, maç esnasında oyunculardan birine yumruk atınca, kendine kırmızı kart göstereli 24 YIL OLDU



TESPİTLİ YORUM

İKTİSAT der ki; Bir mala gereğinden fazla değer verirsen kazıklanırsın, bu malın yürüyor ve konuşabiliyor olması sonucu değiştirmez.



ALKIŞLIYORUM

@tecofcof OĞLAN (3,5) yere süt dökmüş.

'Noldu?' dedim.

'Baba üzülme herkes dökebilir bazen ben de döküyorum' dedi, 'Lan zaten sen döktün' dedim, 'Evet işte dedim ya bazen ben de döküyorum diye' diyor...

@yeldasozdemir NE oluyor ya Kahve Dünyası'nda kavga çıktı, adam kadına 'Hayatında Dostoyevski okumamış olduğun açık' dedi.