Kız tavlayamamak

SEVGİLİ erkek arkadaşlar.

"Kız tavlama sanatı" diye belki de birçok yazı ya da kitap okudunuz. Birçok kez görüyorum, kendinizi aslan zannedip, kızın yanına yaklaştığınızda fare gibi kalıyorsunuz. Ben size bugün kız tavlayamama sanatını anlatacağım. Ne gibi yanlışlar yapıyorsunuz, neler söylemeyeceksiniz iyice bakın.

MERHABA, tanışabilir miyiz? (Bu ne abiciğim. Hiç mi yaratıcılığın yok. Biraz daha üret. Kızın karşısında bu soru ile ezildin zaten.)

PARDON bayan, boş musunuz? (Bu ne! Allah aşkına, yok Arçelik. Boş musun denir mi kardeş! Kızı direk aşağılara indirdin.)

HATUN kişi sokakta durdurulur:

- Pardon bir şey sorabilir miyim?

- Buyurun...

- Seni tavlama ihtimalim yüzde kaç?

- Sıfır.

- Hadi ya eminmisin.

- Bi git ya.

(Hak ettin ama sen bunu.)

PARMAĞINI çayımın içine daldırır mısın? Şekeri az olmuş da. (Kesinlikle mide bulandırıcısın.)

SAATİNİZ kaç acaba?

(Dedem yapıyordu, dedem.)

TELEFON numaranızı alabilir miyim, benimkini kaybettim de? (Oğlum kızı aptal yerine mi koyuyorsun.

Şansın sıfıııırrr.)

SİZ bir insan mısınız, yoksa melek mi? (Heee bak birazdan kanatlanıp uçacak yanından.)

GÖZLERİMİ kamaştırıyorsun. (Bu mu ya yaratıcılık? Gözlük tak.)

YANLIŞ anlama kötü bir niyetim yok çok iyisin, tanışsak fena mı? (Kızlar yemiyor artık bu numaraları. Yalanını yiyim.)

PARDON sizin babanız şekerci miydi?

- Neden?

- Çok şekersiniz de?

(Bunu yiyen bir kız kaldı mı acaba merak ediyorum.

Hani ne alaka babası şekerci olsa. Hem babasının iş hayatından sana ne.)

NUMARAMI kayıt etmek ister misin? (Vuuu egoya bak.

Oldu hemen kaydeder seni kara kaplı deftere.)

SELAM, sevgiye inanıyor musunuz? (İnanıyor ama, böyle yaklaştığına inanamıyor.)

PARDON, ismim ne demiştiniz?

- Bir şey dememiştim.

- Tanıştığıma memnun oldum bir şey hanım.

- Komik misin?

(Hakikaten komik misin ama...)

BİR sonraki sevgilime ne kadar benziyorsun. (Ufff yaratıcı ama hiç şansın yok be adamım.)

BAKAR mısınız? Bakar mısınız? Bakar mısınız?...

(Sana belediye baksın e mi.

Bozuk plak gibi.)



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Uzmanlara göre, eğer bir kadın, arayan erkeğin iki aramasına da geri dönmüyorsa bu onunla ilgilenmediğinin göstergesidir.



NE KADAR OLDU?

TRT, Barış Manço'ya "Arkadaşım eşek" şarkısını kuzular daha sevimli diyerek "Arkadaşım kuzu" diye değiştirmesini önereli 40 YIL OLDU



TESPİTLİ YORUM

@littleiv3 TÜRKLER'İN trafikteki en net atarı, hata yaptığını düşündüğü aracın yanından geçerken kafayı diğer şoföre doğru çevirip geçene kadar bakmak.



ALKIŞLIYORUM

@haganedyt EVLENDİĞİMDEN beri 3 ağır sakatlık, 2 kez zatürre, 4 kez de ağır grip atlattım, hastaneye gidiyoz yine... Kocam 'Hastalıkta sağlıkta' dedik de biraz abartmadın mı diyor...