Her ailede bulunan akrabalar

ANNENİN payına düşen mirası bile cebe indiren dayı.

Tam bir para avcısıdır ve annenin payına düşen mirası bile alır...

BÜYÜK çocuğunu daha çok seven babaanne.

Büyük çocuğuna (hele ki erkekse) düşkün olur, haklı haksız dinlemeden hep büyük çocuğunu kayırır; onun tarafını tutar.

SÜREKLİ mal varlığıyla övünen sonradan görme amca...

Hayatta övüneceği tek şeyi mal varlığı olduğu için sürekli parasıyla övünür, sonradan görmeliğini her yerde belli eder.

FİTNELİK bütün hücrelerine işlemiş, çok konuşan yenge...

Sürekli kocasını doldurur, hiç ama hiiiiç susmaz. Konuşurken gözlerinden resmen hasetlik akar... Sizi süzer, üstünüzü başınızı süzer.

NE iş yaptığı asla belli olmayan üçkağıtçı enişte...

Üçkağıtçıların hasıdır.

Samimidir, güler yüzlüdür ama 10 lafından da 9'u yalandır...

SADECE işi düştükçe arayan, ortalarda hiç görünmeyen kuzen...

Karabatak gibi bi' batar bi' çıkar. Ayda yılda bir ya görürsünüz ya görmezsiniz, ama işe düşerse o sizi gelir bulur; hiç şüpheniz olmasın!

SÜREKLİ sağa sola saldıran çirkef hala kızı...

Açık sözlülük adı altında herkese ağzına geleni sayar, herkesin işine karışır.

AKLI beş karış havada teyze kızı...

Kalbinde zerre kötülük yoktur ama hayaller dünyasında yaşar adeta. Ona laf anlatmak, deveye hendek atlatmaktan zordur...

SAÇMA sapan sorularıyla yaka silktiren ailenin bilmiş küçüğü...

Hiiç ama hiiiiç susmaz.

Ortamda dikkatleri üzerine çekebilmek için her şeyi yapar, sürekli soru sorarak darlar.

AİLEDE işe yarar bir yerlere gelebilmiş tek insan olan uzaktan akraba...

Genellikle çok yoğundur, ayda yılda bir görebilirseniz ne mutlu! Ama parası, statüsü her zaman dilden dile dolaşır, kendisinden sık sık örnek verilir.

ADETA çöpçatanlık için dünyaya gönderilmiş olan uzak akraba.

Kendisine çöpçatanlığı misyon edinen uzaktan akrabamız var bir de. Genellikle kendisi baba tarafından akrabanızdır.

Babanızın kuzeni ya da uzaktan akrabası olur.

