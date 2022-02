Çekici erkekler

YARIM ağız gülümsedikleri andır. Ama gözünüzü seveyim, üç harfliler çarpmış gibi yarım ağız yapmayın.

DÜŞÜNDÜKLERİ, plan yaptıkları anlardır. Kadınlar için genelde erkekler plansız gibi gözükür, bunu yaptıklarını görünce çok seviniyor.

MIŞIL mışıl uyudukları andır. Tabi bu konuda çekici olmaya çalışacaksanız burnunuzdaki et ve kemik gibi şeylerden ameliyatla kurtulun.

Çünkü horlamanız çekici olmaz.

FİLM izlerken ağladıkları andır. Birçok erkek ağlamaz, taktiğini uygular. Ağlamak güç kaybı gibidir. Ama bir filmde ağlayan erkek bazı kadınlar tarafından duyusal adam sıfat tamlamasıyla eşleştirilip çekici özelliği taşır.

ESPRİ yaptığı an.

Kadınlar gülmeyi seven varlıklardır. Kendini güldüren adamlara bayılırlar. Ama esprinin dozunu iyi tutun, çünkü ortamdaki sessizlikte kendi esprilerine gülen salak olursunuz.

MÜZİK aleti çalarken.

Müzikle uğraşan adam hep romantik serseri havası verir.

Yetenektir çünkü. Barda eğlenmeye gittiklerinde en çekici adam gruptaki bateristtir.

Ya da gitarı şekilli tırnaklara sahip elleriyle kavrayıp, gözlerini kısarak dudaklarını mikrofona yapıştıran adamın çekiciliği. Ama yeteneğiniz varsa müzik aleti çalın. Yoksa abi çekilmiyor.

BAKIMLI, hoş ve temiz olan adamın kadına yaklaştığında tenine yakışan parfüm kokusunun çekiciliği.

Kim sevmezki temiz ve düzgün adamı.

HİÇ olmadıkları anlardır.

Bu yorumu yapan çok acımasız.

HER kadına sırıtmayıp, ciddi bakışlarla dimdik yürüdüğü an. Bunu yapabilicek erkek var mı ulan.

KARŞISINDAKİNE en sevgi dolu baktığı gözlerinin içi parladığı biraz da nemlendiği an. Bu yorumu yapan ablaya iyice baktım gerçekten miii dedim ve tokadı yedim.

ARABASININ modeli ve cüzdanının şişkinliği diye yanıtlamak gerek... Eee karşı gelinmez bir gerçek. En azından ablam dürüst olmuş.

ŞUNU söyleyeyim, bitmez bu konu ama kimisi uzun saç sever kimisi sevmez, kimi küpe sever kimi sevmez ama ne olursa olsun isterler ki ADAM gibi ADAM olsun.

