Kaybolan eşyalar derneği

ÇAKMAK:

Bunun sebebi genellikle unutkanlık ya da çakmak çeşitliliğine bayılan sevimli arkadaşlarımız olabiliyor. Kaybolmadan biten çakmaklara iyi bakın...

ÇORABIN TEKİ:

Çekmeceden çorabınızı çıkartırsınız, ikisi de gözününüzün önündedir. Tekini giyersiniz ve diğer teki için aramalara başlayabilirsiniz.

ŞARJ ALETİ:

Eveet kritik bir durumla karşı karşıyayız. Bu da şarjınız yüzde 5'in altına düşene kadar arz-ı endam eden eşyalardan biridir.

Ne zaman ki ekmek gibi, su gibi ihtiyaç duyulsun, ortadan kaybolurlar.

KUMANDA:

Evlerimizde görünmez bir kumanda sapığı olduğunu düşündüren olaydır. Genellikle gözümüzün önünden çıkar.

KULAKLIK:

Her an elimizin altında durur da lazım olduğunda ortalığı birbirine kattırır. Hadi buldun diyelim, çözmesi de insanı çileden çıkartmaya yeter.

FATURA, GARANTİ BELGESİ:

Yeni bir şey alınca güzelce muhafaza edilmek üzere bırakıldığı yerinden cihaz bozulduğunda ışık hızıyla kaybolurlar.

Müracaat: Annelerimiz

TOKA:

Bu lastik tokaların, tel tokaların en büyük özelliği kaybolmasıdır.

Alırken de takarken de bunun farkında olarak kullanılırlar.

ANAHTAR:

Ufak çapta kalp krizi geçirten durumlardan biri ise anahtarı bulamamak. Son çare olarak her şeyi sallayarak anahtar sesi duymaya çalışılır. Düşman başına!

CIMBIZ:

Asla ama asla nereye konulduğu hatırlanamaz, saçma sapan bir yerlerden çıkar.

PENA:

Boyutundan olsa gerek kaybolma konusunda diğer eşyaların asla gerisinde kalmayan bir eşyadır pena. Gitar çalanların fazla sayıda sahip olduğu, ama bir tanesinde dikiş tutturamadığı bir eşyadır.

YAKIN GÖZLÜĞÜ:

Kullanım seyrekliğinden dolayı boynunuza asmadığınız sürece kolaylıkla kaybolabilen bir eşya.

SİLGİ:

Silgi de çakmak gibi sonunun görülmesi çok zor eşyalardan biridir. Bence özene özene aldığım tüm silgilerim, şu an bir yerlerden beni izliyor.

PARA:

Hmm... Evet, bu konuda söylenecek pek bir şey yok diye düşünüyorum.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Günaydın öpücüğü, bazı hormonları salgılayarak ruhsal hastalıkları yenmeye ve bu sayede hayatla baş edebilecek gücü hissetmenize yardımcıdır...

NE KADAR OLDU?

Tan Gazetesi sakallı bir bebek çizerek kurban bayramının 2. günü doğacak bu bebeğin kıyamet alameti olduğunu yazalı 35 YIL OLDU

TESPİTLİ YORUM

KARIŞIK kuruyemiş paketinde Antep fıstıklarının bittiğini düşündüğün anda birden karşına çıkan son fıstık gibi sevilmeli, sevmeli insan!

ALKIŞLIYORUM

KÜÇÜKKEN bisküvi, çikolata paketlerinin üzerindeki Arapça yazıları, yenmeden önce okunacak dua sanan, ama Arapça bilmediği ve okuyamadığı için yediklerinin haram olduğunu düşünmüş bir kardeşim var.

Anne, baba nerede yanlış yaptınız siz?