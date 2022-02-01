Sevgili bulunca kaybolan kankalar

SEVGİLİSİYLE tanışalı henüz 2 gün olmamışken, ufaktan satışlara başlarlar.

15 SENELİK arkadaşlığını 15 günlük biri için satabilecek bir tip olduklarını zamanla kanıtlar.

İLK başlarda sizden kaçmak için dürüst olmak yerine yalanlara başvururlar.

DIŞARIDA bir buluşmaya çağırdığınızda mutlaka geleceğini söyler ama nedense arkadaş bir türlü gelmek bilmiyordur.

"BU yaşıma kadar seninle takıldım, biraz da onunla takılayım" diye savunma yapmaya çalışırlar.

YAPTIKLARI dengesizliği asla kabul etmezler. "Ne alakası var ya…" diye kendilerini savunurlar.

HAVA atma aşamasına geçmiştir. "Bir gün senin de olur ya üzülme..." tarzı konuşmalar yaparlar.

EĞER bu arkadaşınız karşı cinsten ise, sizi ilk başlarda sevgilisini kıskandırmak için kullanmak ister.

KARŞI cinsten bir arkadaş, selamı sabahı bırakın, sizi yolda görse bile tanımamazlıktan gelme kıvamına gelebilir.

SİZE bir daha asla ihtiyacı olmadığını düşünür ama büyük yanılgılar içindedir.

SEVGİLİSİYLE arasındaki dostluk sizinle olandan ağır geliyordur. Eksikliğinizi hissetmediklerini düşünürler.

BÜTÜN yaşantılarını sevgilileri üzerine kurarlar, onlar için başka hiç kimse yoktur.

BU tarz kişilere "arkadaş" demenin, gerçek arkadaşlarınıza bir hakaret olduğunu düşünmeye iterler sizi.

SEVGİLİLİK hayatı bitince g.t gibi ortada kalacak kimselerdir.

SEVGİLİDEN ayrıldıktan sonra da ılımlı yaklaşımlarla ve "özledimmm!" vari geyiklerle samimiyeti yeniden kurmaya çalışırlar.

ZEYTİNYAĞI modundadırlar. Bir süre sonra size "Hiç arayıp sormuyorsun" tarzında bir mesaj atarlar ki bodoslama dalasınız gelir.

FAKAT siz, sizi 2 günlük biri için satan biriyle arkadaşlık kurmamanız gerektiğini çoktan öğrenmişsinizdir. Geçmiş olsun.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Kyoto şehri İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD'nin atom bombası atılacak şehirler listesinin başında geliyordu.

Ancak ABD bakanı Henry L. Stimson, balayını orada yaptığı için şehri listeden çıkardı. Bu karar Kyoto'nun kaderini değiştirdi.



NE KADAR OLDU?

Almanya'da bir maçta ilk yarıyı 35. dakikada bitiren hakem savunmasında "Alt tarafı bir bira ve bir votka içtim" diyeli 48 YIL OLDU



TESPİTLİ YORUM

@onderseren Annemi dünyanın düz olduğuna ikna edebilirim ama evin temiz olduğuna ikna edemem hiçbir zaman.



ALKIŞLIYORUM

@onderseren Araştırma yapmışlar, Türkler telefona bakmadan en fazla 13 dakika durabiliyormuş.

Hey yavrum hey 13 dakikada 10 tarih kitabı gücünde konu birikiyor bizim ülkede.

Telefona yarım saat bakmasan ülke olarak başka bir gezegene taşınmış bile olabilirsin, haberin olmaz.

Anlayamazsınız.