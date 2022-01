Canı sıkkın kadın

EVDEYSE mutlaka pijama giyer ve TV izler.

DAKİKADA bin 245 kelime konuşabilen kadındır. Ne konuştuğu ise bu kadın için önemsizdir. Maksat bir şeyler anlatmaktır çünkü.

YAPMASI gereken bir sürü iş, okuması gereken bir dolu şey olmasına rağmen mucize bekleyendir.

EVİNİN her köşesini dip bucak temizleyen kadındır. Değişik tarifleri hayata geçirmek için tarif kitaplarını karıştırır durur.

OJE süren kadındır. Canı sıkılmamış bir kadın oje süremez.

Bu oje sürmek yoğun anda veya acele şekilde en yapılmayacak şeydir. Sadece fiziksel zorluğu değil psikolojik zorlukları da vardır bunun. "Yanlış sürersem", "Sağ elime iyi süremem ki şimdi", "Ya topaklanırsa", "Silsem kenarlarda kalacak, itina ister" gibi düşüncelerin olmadığı tek an can sıkıntısı halidir.

KARNI acıkan, bitter çikolata ve koca bir kap dondurma yiyen kadındır.

CANI sıkıldığı için koşarak kredi kartının limitine kadar alışveriş yapan kadındır.

KUAFÖRE gidip saçlarına şekil verince kendini baştan yarattığını düşünen kadındır.



PEKİ NE İSTERLER?

MUTSUZLUK nedeni yokluk ise zaten.. O halde var olmasını ister.

LİMİTSİZ bir kredi kartı ile alışveriş yapmak ister.

KİLOLUK dondurma, yanında çikolata sos, birkaç paket de sigara... Ha bir de Türk kahvesi.

OLABİLDİĞİNCE arkadaş gazına ihtiyacı vardır.

En azından kafa dağıtır.

ÇEVRESİNDE mutluluk veren insanlar ister.

İNZİVAYA çekilmek de isteyebilir.

İLGİ... Sonra da bol bulduğu ilgiden sıkılır ve rahat bırakılmak ister. Kısırdöngü.

KUAFÖRDE onu bekleyen makyöz, saç kesim uzmanı.

AĞLAMAK için yalnızlık, Sezen Aksu şarkıları dinlemek ister.

Eğer canı sıkılan kadın eşiniz ya da sevgiliniz ise ve onu seviyorsanız, kredi kartınızı bırakın, yoksa kurtuluşunuz yoktur...





