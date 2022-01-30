Erkeklerin kızlara hava atmak için başvurdukları yöntemler

HOŞLANDIĞIMIZ ilgisini çekmek istediğimiz kızlar için bazı şeyler yapıyoruz dışarıdan nasıl göründüğümüzü umursamadan. Ancak her zaman başarılı olunduğu da söylenemez...

Şekilli saç:

SAÇ önemlidir tabii.

Hanımların hoşuna gidebilir. Gitmeyebilir de.

Arabayla yapılan artistik hareketler:

BEYLER kızları etkilemek için araba kullanımı hususunda haklılar. Ancak arabanın markası da kendisi kadar önem taşımakta. Bir de bunun son ses müzik açılması versiyonu da mevcut.

Gözlük:

YÜZÜNÜZE uyum sağlaması önemlidir.

Yoksa hava yapayım derken çizdirirsiniz karizmayı.

Sigara kullanımı:

YAPMAYIN etmeyin.

İki kıza hava yapacam diye körpecik ciğerlerinizden olmayın.

Bisikletle yapılan artistik hareketler:

ELLERİ bırakarak gidecem, ön kaldıracam derken kendinizi yerde bulma ihtimaliniz büyük.

Kızın önünde kavga etmek:

YA dayak yersen?

Vücut geliştirme:

5 kiloluk dambıl ile evde omuz kasmaya çalışarak kızları etkilemeye çalışmak biraz zaman alabiliyor.

Maçlarda izleyen kız varsa Ronaldo'ya bağlamaya çalışmak:

BU yetenek neredeydi bunca zaman dedirtir.

Eline gitar ulıp Akdeniz ukşamları çalmak.

DENEMEYİN bence demode oldu.

Esprili bir kişi olmaya çalışmak:

ESPRİ yapacam derken kendinizi Cem Yılmaz'a bağlamayın sakın.

Heberself.com

LÜZUMSUZ BİLGİLER

DÜNYADA ki insanların yüzde 85'i yatağını toplamıyor.

Nedeni ise sürekli toplayıp bozmak onlara saçma geliyor.

NE KADAR OLDU?

Burdur'da kumar oynatılan bir köy evini jandarma basınca 5 köylü aniden namaza duralı 67 YIL OLDU

TESPİTLİ YORUM

@hafiye_ BİR kabanla 5 kombin gibi videolar görüyorum. arkadaşlar kaban bir kez alınıp beş on sene giyilen bir şey değil mi ya!?

ALKIŞLIYORUM

KARIM o kadar düşüncelidir ki, pantolonlarımı ütülediğinde biri bozulursa diğerini kullanabileyim diye mutlaka yedek bir çizgi yapar.

Başka açıklaması yoktur değil mi?

Duyamadım...

OĞLUM arabalara o kadar düşkün ki, kardeş istemediği halde, eğer adını Citroen koyacaksak bir kız kardeşi kabul edeceğini söylüyor.