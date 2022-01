Egolu insanlar

BU insanların bulundukları yere ulaşmak imkansızdır. Kendilerini herkesten üstün görürler.

ONUN gözünde, o doğa üstü bir varlıkken, siz her zaman verilen emri yerine getirmek zorunda olan karınca olarak kalacaksınızdır.

YANLIŞ yapabileceklerini düşünmezler, bu yüzden yanlışlarını hiçbir zaman kabul etmezler.

BAŞARI her zaman onundur, hatalar ise onunla birlikte çalışan takım arkadaşlarının hatasıdır.

İNSANLARI tehdit etmekten çekinmezler.

Sözlerini geçirebilmek için her yola başvururlar.

BAZILARI vardır ki, kıyafetlerine bile etrafındaki insanlardan daha fazla değer verirler. Yanlışlıkla üzerlerindeki şey kirlense dünyayı yıkarlar.

SÜREKLİ pohpohlanmak isterler.

Eleştiriye tahammülleri yoktur.

BAŞARI onlar için kazandıkları paradır. Ne kadar fazla kazanırlarsa kendilerini o kadar başarılı sayarlar.

CAHİL özgüvenin vücut bulmuş halidir. Kendi doğrularını herkese dayatmaya çalışırlar.

MAKİNELİ tüfeği ateşlercesine, hiç durmadan etrafa emir yağdırmaktan mutluluk duyarlar.

BU kadar yüksek özgüvene sahip olmalarının nedeni, büyük ihtimalle öncesinde çok itilip, kakılmış olmalarıdır.

ETRAFINDAKİ birkaç dalkavuktan başka kimseleri yoktur. Genellikle yalnız kalmaya mahkumdurlar.

TARTIŞIRKEN "Çünkü ben böyle düşünüyorum.

Doğrusu kesinlikle bu" cümlesini sürekli kullanıp duracaklardır.

KENDİLERİNİ geliştirmek gibi bir gayeleri yoktur. Bildiklerini şeyler çağ öncesinin doğruları da olsa onları kullanmaktan vazgeçmezler.

KULLANABİLECEKLERİ ve kandırabilecekleri insanları yanlarında toplarlar. Onlarla yapmadıkları dedikodu yoktur.

Ama zamanı gelince onları da buruşturup bir kenara atarlar.

KENDİLERİNDEN başka kimseyi doğru düzgün sevemediklerinden, birlikte oldukları insanları aldatmaları kaçınılmaz olacaktır.

BAŞKALARININ canı yandıkça, onlar mutluluk duyarlar.



