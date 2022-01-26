Sessiz insanlar

Konuşmaktan çok düşünmeyi tercih edersin.

Bu yüzden kafanın içi pek gürültülüdür.

Az konuşursun çünkü laf kalabalığını sevmezsin.

Söyleyecek çok şeyin vardır, sadece doğru zamanı beklersin.

Genelde sohbet edecek konu bulamazsın, bunun "konuşmak için konuşmak" olacağını bilirsin.

Duygularını içinde yaşarsın, bazen orada fırtınalar bile kopar ama farkettirmezsin.

Genellikle birilerine sinirlendiğinde sabredersin, onu içinde biriktirip salarsın.

Örn: Hani bazı hocalar vardır, herkes tarafından sevilen sessiz sakin biridir.

Bir gün sabrı taşar ve beklenmedik anda bağırınca sınıf neye uğradığına şaşırır ya, aynen öyle işte.

İlgi alanındaki bir muhabbet açıldığında kimse seni susturamaz, aralıksız konuşmayı özlediğini farkedersin.

Sessiz sakin olduğun için kimse senden büyük başarılar beklemez, başardığında herkesin tepkisinden bunu anlayabilirsin.

Bir olay üzerine çok şey yaşadığın için hakkında konuşmanın artık gerek kalmadığını düşünürsün.

Çoğu zaman "konuşsam kimse anlamaz şimdi" diye düşünüp susmayı tercih edersin.

Ortama göre farklılık gösterirsin. Tanımadığın ve sana uymayan bir ortamda sessiz takılırsın ama...

...mutlu olduğun, daralmadığın bir ortamdaysan ortamın popüleri oluverirsin.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Her ne kadar günlük yaşantınızın bir parçası olmasa da, askeri bando geleneğini 13. yüzyılda Osmanlı ordusu başlatmıştır.

Mehter takımını bildiniz mi? Hah o işte.

NE KADAR OLDU?

Brezilya'da verdiği konser sırasında hayranlarının üzerine atlayan şarkıcı, kendisini tutan olmayınca kafa üstü düşeli 12 YIL OLDU

TESPİTLİ YORUM

@kenanbolukbas Koca koca adamların bilmesi gereken bazı adabı muaşeret kuralları:

1- Hoşgeldiniz diyen birine kafa sallanmaz, hoşbulduk denir.

2- Elinizi sıkan kişinin yüzüne bakılır. Boşluğa ya da başkasına değil.

3- Gülümsemek; insanı küçültmez, incilerini dökmez. Medeni olmaktan kaçınmayın.

ALKIŞLIYORUM

@saypirvumin Çocukların biri yumurtanın beyazını diğeri sarısını yiyo. Böylece sabah 1 yumurtayla işi çözüyoruz, aferin masrafsız yavrularım benim.