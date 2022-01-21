Ah o sobalı evler...

SONBAHARDA havalar istikrarlı bir şekilde soğunu hissettirdiğinde ailecek soba kurulur.

O GÜNDEN itibaren "İçine biraz odun at", "Kovayı dök gel" gibi pek duymak istemediğin şeyler duymaya başlarsın.

SOBA yanınca incecik kıvırdığın kağıtları üstündeki delikten sokup yanışını izlemekten bile anlamsızca keyif almışsındır.

SOBADAN "güb güb güb" şeklindeki tutuşma sesleri yükselmeye başladığında çok geçmeden oda fazla ısınır ve kapı aralanarak sıcaklık dengesi sağlanır.

AKŞAM yemeği yaklaşırken üzerine yemek tenceresi ve çaydanlık konularak tasarruf sağlanır.

AKŞAM yemeğine başlandığında sırtı soba tarafına gelen aile bireyinin yakınmalarıyla yemek yenilir.

SOBANIN üstüne su dolu güğüm bırakılır ve onun buharı odayı hamama çevirir. Bir yandan da tıslama sesi eşlik eder ve mayışmalara neden olur.

AİLE mayışmış bir şekilde televizyona dalmışken, sobanın bir anda poff sesiyle patlamasıyla irkilmeler olur.

KENDİNE gelen aile kestane yemeye karar verir.

Kestaneler çizilir ve sobanın üstüne dikkatle dizilir.

İNDİRİLEN kestanelerin kabuklarını ellerin yana yana soymaya çalışıp üfleye üfleye yersiniz.

İKİ oda sıcaklık farkı dünyanın iki ayrı yarımküresi arasındaki fark gibidir. Tuvalete ya da mutfağa gitmek istediğinde kara kara düşünürsün.

ANNENE ve babana sinirlendiğinde odana kaçma lüksün yoktur, bir tarafının donacağı aklına gelir ve kendi kendine otur oturduğun yerde dersin.

MANDALİNA ya da portakal kabuğunun soba üstüne konulduğunda odaya yaydığı kokuyu çok iyi bilirsin.

PAZAR kahvaltılarında mutlaka ekmek kızartılır. Tereyağ sürülen ekmeğin üstünde sadece bir parıltı kalır ve afiyetle yenir.

BİR yandan kahvaltı yapılırken bir yandan da ekmekler kızarır ve arada unutulunca yanık kokusu ve dumanıyla fark edilir.

Anneniz de yanıkları bıçakla sıyırır ve yine de o ekmek yenir.

DIŞARDAN geliyorsan, sobanın yanıyor olması umuduyla eve girersin ve odadan girince yüzüne vuran sıcak hava bir ohh çektirir.

HEMEN ellerini sobanın üstüne tutarsın, biraz karıncalanma hissedersin ve birkaç dakika içinde iliklerine kadar ısınmış olursun.

ODANIN içinde körebe oynandığında kardeşini yakalayayım derken sobayı kavramaktan korktuğun için yarım bırakılan oyunlar çok olmuştur.

SOBA soğumak üzere olduğunda borular elle kavranır ve ılıklığı hissedilir.

PAZAR gecelerinde hava çok soğuksa soba yanında leğende yıkandığın olmuştur.

ÇOK soğuk günlerde ailece aynı odada yatmanın ne demek olduğunu bilirsin.

GECE olduğunda yorganın altından sobanın tavana vuran dalgalı ışıklarını izlemişsindir.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Hababam Sınıfı filminde Güdük Necmi sahnede, Kurtuluş Savaşı gazisi fizik öğretmeni Paşa Nuri'ye, babasının da Kurtuluş Savaşı gazisi olduğunu söylüyor. Paşa Nuri'yi canlandıran Sıtkı Akçatepe, gerçekte hem Kurtuluş Savaşı gazisi hem de Güdük Necmi'nin (Halit Akçatepe) babasıdır.

NE KADAR OLDU?

Türkçe'ye "Feriçata, anana babana soyuna sopuna limonata..." sözleriyle adapte edilen Felicita şarkısı söyleneli 40 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

SABAH işe giderken köşedeki seyyar satıcıdan erik almak için duran, eriği alıp otobüse binen, yol boyunca erik yiyip diğer yolcularla sohbet ederek 1 saat süren yolculukla işyerine kadar giden, arkadaşlarıyla konuşurken birden arabasını yolda unuttuğunu hatırlayıp tekrardan 1 saat yol giden başka bir dalgın tanıyor musunuz?