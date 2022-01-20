Minibüs raconları

EN önde, şoför yanındaki tekli koltuğa oturduysan buranın rahatlığına karşılık senin de bazı sorumlulukların vardır. Bunları dikkatlice yerine getirmelisin.

HAYATIN geri kalan kısmında bu hassasiyetinizi devam ettirin, çok da güzel arkanızdayız ama minibüste erkek ve 'bayan' vardır!

PARAYI elden ele uzatırken seri olmak, senkronu tutturmak, aldığını verdiğini karıştırmamak gerekir.

MİNİBÜSÜN alamet-i farikası yaptığı ani frenlerdir. O sebeple ayaktaysanız tutunacak demir bulmak, gerekirse demiri görmeden eli aradan sokarak ona yapışmak gerekir.

EN arka dörtlünün en dibinde değilseniz minibüste uyunmaz! Minibüs demek tetikte olmak demektir. Orası aynı zamanda kimseye yer vermek zorunda olmadığınız en stratejik köşedir.

ŞOFÖRDEN para üstü bekliyorsanız tez canlı olmamak ama geç de kalmamak gerekir.

Erken davranırsanız azar işitebilir, geç kalırsanız para üstünüzün kaynamasına sebep olabilirsiniz.

İNECEĞİN yerin yakınlarında minibüs durmuşsa birkaç yüz metrenin hesabını yapmaman gerekir. Yeni hareket etmiş bir minibüsü durdurmak şoföre sövmüşsün gibi muamele görmene sebep olabilir.

İNERKEN olabildiğince hızlı ol! Ne kadar hızlı olursan ol sen tam olarak inmeden minibüs hareket edecektir ama fazla sallanırsan sona adımında sendeleyebilirsin.

ŞOFÖR koltuğuna takım forması giydirilmiş, vites topuzu bilardo topundan olan, konsol üstünde dantel bulunan, mor florasanla aydınlatılmış olanlar ekstra tehlikelidir!

ŞOFÖRÜN gözünde minibüsün yolcu kapasitesi sonsuza yakınsar! O sebeple "Şoför bey yeter artık yolcu almayın" demen bir şey ifade etmez. Daima senden biraz daha sıkışman istenir.

MİNİBÜSTE cam kenarı koltuklara oturulmaz. Ortamda camı açarsan derhal kapattıran kapayınca anında açtıran bir teyze illa ki vardır.

AYNI şekilde şoförden biraz yavaş gitmesini istemen de anlamsızdır. Neticesinde araç daha da hızlanır. Slalomlar minibüsün bir gerçeğidir çünkü ucunda başkasından kapılacak bir yolcu vardır.

NE yap ne et yanında bozuk para bulundur. Olur da 100 hele hele 200 lira verirse inene kadar mimlenirsin ve yolculuğun o delici bakışlara eşlik eden bitmeyen söylenmeler ile kabusa döner.

BİR askerde komutanın bir de minibüste şoförün emirleri sorgulanmaz! Çök derse çökeceksin, şuraya otur derse oturacaksın, diğer araca geç derse geçeceksin. O kadar!

ŞOFÖRÜN hemen yanındaki para kutularının olduğu, aslında koltuk olmayan ama araba çok doluysa şoförün emriyle oturulan o yerden uzak dur! Oraya oturanın karizması saniyesinde eksiye iner haberin olsun.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

İngilizce'de de boş anlamında kullanılan "bosh" kelimesi İngilizce'ye 1834 yılında Türkçe'den geçmiştir



NE KADAR OLDU?

Gaziantep'te halkın bilinçlendirilmesi için kapkaççı olan polis, çevredekiler tarafından gerçek suçlu sanılarak dövüleli 13 YIL OLDU



TESPİTLİ YORUM

@sefikdiyin Para kazanmaya başladığım günden beri borcum var...



ALKIŞLIYORUM

MÜDÜR ve 10 senelik şoförünün diyaloğunu İstanbul'dan bildiriyorum:

"Ben çıkıyorum müdürüm geliyon mu?", "Dur dur Osman, beni de bırak".

AZ önce dalgın bir şekilde gözlerini duvara dikip öylece bakan ablama "Nereye bakıyorsun?" diye sordum.

"Aklıma bir şey geldi de; ona bakıyorum." dedi. Projeksiyonla duvara mı yansıdı; nedir...