Apartmanda yaşamak

APARTMAN girişinde duvar kağıdı misali etrafı kaplayan duyuruların yenilenip yenilenmediği göz ucuyla sık sık kontrol edilir.

BİR türlü bitmek bilmeyen tadilatlar yüzünden apartmanın herhangi bir yerinden gelen matkap sesi bitmeyen çiledir. Pazar sabahı bile o ses eksik olmayabilir.

YANLIŞLIKLA çalınan zilden dolayı defalarca gereksiz yere kapı otomatiğine basmak zorunda kalırsınız.

BİRİKEN faturalar, postalar arasından size ait olanı bulmaya çalışırken elinizden epey zarf geçer.

APARTMAN boşluğundan gelen 'her türlü' ses eksik olmaz.

ÇEKİÇLE fındık, ceviz, badem ne varsa kırmayı adet edinmiş komşular, akşamların vazgeçilmezidir.

EVİN sorunlu alkolik oğlunun gecenin bir yarısında bütün apartmanı ayağa kaldıran gürültüleri rahat uyutmaz.

MERDİVENLERDEN çıkarken etrafı kaplayan yemek kokusu, çoğu zaman iştah kapatır.

ÇALAN kapıyı açtığınızda bir siparişle karşılaşırsınız ancak yanlış daireye geldiğini gördüğünüzde canınız çekmiş halde geri kapatırsınız.

YÖNETİCİNİN tavırları, aidat, apartman toplantısı ebedi problemlerdir.

KAPI önü market ilanlarından geçilmez.

BÜTÜN uyarılara rağmen sigaranın küllerini savuran, balkondan sofra bezi silkeleyen kişiler sinirleri zıplatır.

ASANSÖR yoksa ya da bozulduğunda merdivenlerden çıkması ayrı bir problemdir. Asansörü kendi katında tutanlar da hiç çekilmez.

ÜST kattaki veletlerin koşturma sesleri ya da sürüklenerek çekilen koltuk seslerinin daimi rahatsızlığına alışmışsınızdır. Misafir gelmişse ses birkaç kat artar.

İNİP çıkarken devamlı bir selamlaşma halindesinizdir.

İlk defa gördüğünüz birine selam versem mi vermesem mi ikilemini gün aşırı yaşarsınız.

En güzel yanıysa aşure dağıtan komşularınız.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Birinci Dünya Savaşı sonrası San Marino'yu barış antlaşmalarına çağırmayı unuttukları için teorik olarak Türkiye ile San Marino şu an hâlâ savaş halindedir



NE KADAR OLDU?

Erzurum'da evinde tek başına olduğu sırada canı sıkılan bir vatandaş, başına inşaat çivisi çakalı 13 YIL OLDU



TESPİTLİ YORUM

@ErcanErcoyeni Nevresim takımını değiştirmek için gereken süre:

10 dakika...

Nevresim takımını değiştirmeye psikolojik olarak hazırlanmak için gereken süre: 4 gün...



ALKIŞLIYORUM

@cancekin Hanımla yemek yiyoruz dışarıda. Hesabı istedik, o sırada hanım bana "Dudakların çatlamış" deyip dudak kremi verdi. Ben onu sürerken garson bana baktı.O sırada hanım hesabı ödedi.

Prenses gibi çıktım mekandan.