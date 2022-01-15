Hay çorap çanağına

OTURMA odasında duran top yapılmış çorap çifti için;

Aysel: Bu ne?

Nuri: Ne ne?

Aysel: Bu çorap ne?

Nuri: Çorap işte söylüyorsun ya.

Aysel: Niye burda diyorum!

Nuri: Nerde?

Aysel: Uf geri zekalısın ya, niye kapının yanındaki koltuğun üzerinde bunlar?

Nuri: Nereye koysaydım?

Aysel: Çamaşır sepeti olmaz mıydı?

Nuri: Tamam ben de sana kolaylık olsun diye oraya koydum.

Aysel: Nasıl kolaylık ya deli olucam..!!!

Nuri: Buradan banyoya geçerken kolayca alabileceğin yere koydum işte...

Aysel: Öküz herif!!!!

Nuri: Ya çok seviyorsun bana hayvan isimleri koymayı.

Aysel: Bence sen hayvan isimlerini seviyorsun. Her seferinde söyletiyorsun.

Nuri: Doğru konuş.

Aysel: Sen doğru konuş.

Ve yarım saat kavga sürer.

- Bıdı bıdı bıdıı....

Yarım saat sonra sessizliği Aysel bozar.

Aysel: Bunca yıldır sana nasıl tahammül ediyorum Nuri?

Nuri: Ben de sana Aysel!

Aysel: Yani sırf tahammül ettiğin için mi benimlesin?

Nuri: Sen de öyle olduğunu, yani bana tahammül ettiğini söylüyorsun ya!

Aysel: Ben senin çilene katlandım, katlanırım da ama sen beni sevmelisin!

Nuri: Seni seviyorum Ayselim.

Aysel: Ben de seni Nuri.

Nuri: Öyleyse niçin tartışıyoruz?

Aysel: Bilmem, sen tartışıyorsun.

Nuri: Nee! ben mi? Demin sen başlatmadın mı tartışmayı?

Aysel: Tamam, ben başlattım ama senin yüzünden başlattım.

Nuri: Ben de senin yüzünden devam ettirdim.

Aysel: Benim yüzümden mi?

Yani ben mi suçlu oldum yine?

Nuri: Hayır, estağfurullah.

Senin suçun beni sevmek, benim suçum seni sevmek.

İkimiz de suçluyuz yani, problem yok.

Aysel: Ne? Kafamı karıştırdın bak yine Nuri!

Nuri: Seni en çok kafan karışıkken seviyorum Ayselim!



LÜZUMSUZ BİLGİLER

İngilizler aslında çok çay tüketmiyorlardı.

1800'lerde kahve bitkileri küflenince kahve bulamayıp çay içmeye başlamışlardı.



NE KADAR OLDU?

Bursa'da bir vatandaş, "Hiçbir Baltaya Sap Olamayanlar Derneği" kurmak için başvuruda bulunalı 62 YIL OLDU



TESPİTLİ YORUM

@mustidiyin Herkes gürültüden sıkıldığını, sessiz sakin bir yer aradığını belirtiyor.

20'li yaşlarda 60 yaşındaki insanın yorgunluğu var resmen...



ALKIŞLIYORUM

@pillred_er Sevgili anneciğim ve babacığım, kahvaltının bir saati olmaz.

Lütfen hücre evi baskını yapan polis gibi kapımı kırarcasına çalmayın.

Uyanınca yeriz bir şeyler o kadar önemli bir mevzu değil lütfen...

@dobusukk Babamın arkadaşı fiyatlar fırlıyor diye 6 teneke yağ alıp balkona koymuş.

Balkondan hepsini çalmışlar.