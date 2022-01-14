Anlamsızca zevk veren şeyler

BİRİSİ internette bilgisayarının ekran görüntüsünü paylaştığında detayına kadar ne var ne yok incelemek...

İNCİR yerken çekirdeklerini iki dişinin arasında çıtlatmaya çalışmak...

YERDE yürüyen karıncaların yerini ve yönünü değiştirmek.

KIŞININ kendi omuzuna zaman zaman kondurduğu ufak öpücükler.

KOLLARI yastığın altındaki soğuk bölgeye sokmak.

BELEDİYE otobüsünde en öne oturup kart/akbil basanların kalan bakiyelerine bakmak.

HAFİF loş bir odada aynaya bakarken göze ışık tutmak ve göz bebeklerinin aniden küçülmesini izlemek.

ÇORAP izini kaşımak.

BİSİKLET sürerken geri geri boşa pedal çevirmek.

BİSKREMİN çevresini yiyip, sonra da ortadan ikiye ayırıp kremayı yalamak.

SODAYI bitirdikten sonra şişenin içindeki havayı vakumlayıp dudaklarının içine çekilmesini hissetmek.

MARKETLERDEKİ 6'lı içecek paketlerinin ortalarına parmak sokmak.

YEMEK yapmak için doğrarken parmağa sinen soğan, sarımsak kokusunu gün boyu içine çekmek. (Erkekler Bilmez -_- )

UHU koklamak...

ÇALIŞAN vantilatörün karşısında değişik sesler çıkarıp sesin titremesini dinlemek.

MARKETTE margarinlerin köşesine parmakla bastırmak.

HAVUCUN ilk önce dışını kemirdikten sonra kalan ortasını yemek...

TIRNAKLARIN içindeki siyah nesneleri uçlu kalemin ucuyla temizlemek.

ÇAKMAĞIN içinden çıkan manyeto ile vücuduna elektrik vermek.

BİR darbeden dolayı morarmış yerine baskı uygulamak ve acısından haz duymak.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Birleşik Krallık'ta yıl boyu havai fişek satın alma yasağı bulunmasına rağmen bir de saat 07.00 ile 23.00 arası havai fişek atma yasağı bulunur.



NE KADAR OLDU?

Mario Balotelli, Halil Umut Meler'in Svensson- Valencia mücadelesinde verdiği penaltıyı sosyal medyadan "Bu nasıl penaltı, biri bana anlatsın" ifadeleriyle eleştirip maçı da kaçak yayından (Selcuk- Sports) izlediği anlaşılalı BİRKAÇ GÜN OLDU



ALKIŞLIYORUM

@onurdiilek Bir gün Trabzon'da dolmuştayız arkadaşımla.

Sohbet, muhabbet "10 milyon liramız olsa şunu yaparız, bunu yaparız, şöyle harcarız" gibi ilerliyor ama para bir yerde bitiyor.

Dolmuşçu abi döndü bize dedi ki, "Öyle bir para var mı?" Dedik "Abi yok." O da dedi ki, "Yapın onu 20 milyon ne uğraşıyorsunuz?"