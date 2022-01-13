Ölçü birimlerimiz

Nah bu kadar:

Her hangi bir şeyi büyüklüğünü anlatırken iki eller kullanılarak söylenen ölçü birimi. Örnek: "Nah bu kadar boyu vardı"

Kafam kadar:

Bir maddenin boyutunu anlatırken kullanırız. Örnek:

"Olm adamda bir sopa vardı nah kafam kadardı."

Bacak kadar:

Genellikle bir kişinin kısa boylu olduğunu anlatır. Örnek:

"Bacak kadar boyunla artistlik mi yapıyorsun."

El kadar:

Bir maddenin küçüklüğü ya da küçük bir çocuktan bahsederken kullanılır. Örnek:

"El kadar bebe lan dokunma"

Eşek kadar:

Genelde büyüklerimizden duyarız. Büyüdüğümüzün göstergesidir. Örnek: "Eşek kadar adam oldun yaptığın hareketlere bak"

Dana gibi:

Kilolu birine ya da kişi kendisinin çok kilo aldığını söylerken kullandığı ölçü birimi. Örnek: "Bu ne ya dana gibi oldum off"

Bir sigara içimlik yol:

Yürüme mesafesi olarak kullanılır. Örnek "Ne olcak abi giderim bi sigara içimlik yol"

Bir adım yol:

Yolun kısalığı için kullanılır.

Örnek: "Ne olcak abi gideceğin bir adımlık yol"

Nereden baksan:

Bir ölçü birimi vermeden önce kullanılır. Örnek:

"Nereden baksannnn. 100 metre var abi." Tabi burdaki 100 metre 300 metreye tekabül ediyor.

Bir dünya iş:

Yoğun bir kişinin kullandığı ölçü birimidir. Örnek: "Olm gelemem bir dünya iş bekliyor beni"

Bir araba laf:

Fırçayı yiyen kişinin kullandığı ölçü birimi. Örnek:

"Adamdan bir araba laf işittim

Hükümet gibi kadın:

İri ve dominant bir kadını anlatırken kullanılır. "Hükümet gibi kadın. O işi kesin halleder."

Gıdım gıdım:

Bir şeyin az kullanılmasını söylerken kullanılır. "Suyu gıdım gıdım iç evladım. Birden dikme günahtır"

Bir Alex değilsin:

Rıdvan Dilmen'in lügatımıza kattığı bir ölçü birimi. Bir futbolcunun iyiliğinden bahsederken kıyaslama yapar:

"İyi ama bir Alex değil..."

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Yahya Kemâl, "Rindlerin Ölümü" şiirinde geçen "serin serviler" tamlamasındaki "serin" sözcüğünü bulmak için tam 25 yıl beklemiştir.

NE KADAR OLDU?

Reha Muhtar, ana haber spikeriyken hapishaneden kaçıp yakalanan mahkuma "Tüneli kaçmak için mi kazdınız?" diye soralı

TESPİTLİ YORUM

@MisterNobadi Ulan madem çocuklar için göz yakmayan şampuan yapılabiliyor, bizim gözümüzü neden yakıyosunuz?

ALKIŞLIYORUM

@Felaket_34 Annem yine bezelye yapmış 'dışarda yesen 100 lira' diyo dışarda bezelye yiyenin allah belasını versin.

@burannyerlisiym Benm bi arkadaşım vardı Kazakistanli ona mesaj attım iyi misin durumlar nasıl diye dedi ki 'Biz Kırgizistanlıyız.'



@BySeviim 7 aylık doğmuşum doktor bu çocuk yaşamaz demiş 1 gün bile yanılmadı...