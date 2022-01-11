- Haarttttt. Ne oluyo ya?
Deprem mi oluyor?
- Ne depremi 5 santimlik alanda yatıyorum el insaf.
Az öteye git Nuri ya.
Bi sığamıyorsun koca yatağa.
- Aysel zaten ucunda yatıyorum yatağın.
- Heh.. Ucunda yatıyormuş.
Utanmasan atıcaksın beni aşağıya yaa.
- Ya Aysel gel benden yana biraz, burda yer var işte.
- O yer dediğinin yerde, senin koca göbeğin var Nuri.
- Off Aysel ya of yaa.
- Bi de ofluyo bak.
- Al sana yer, hadi yat yat fazla konuşma.
- Sen konuşma.
***
- Hişşşt! Nuri uyaan..
İçerden tıkırtı geliyo.
- Ne hi hmmss homurss.
- Ya Nuri kalksana ya...
- Ya yok bir şey sana öyle geliyor.
- Ya duyuyorsun da bana niye cevap vermiyorsun?
- Hadi hayatım yat yat.
- Ne mıymıy adamsın sen..
O hırsız Galatasaray'ın tüm maçlarının olduğu CD'leri götürsün de gör sen.
- Ne nerde, kim götürüyor?
- Atı alan diyorum.
Üsküdar'ı geçti...
Adam içeri gider bakar, kimse yoktur. Odaya döner.
- Ne kadınsın gayipten sesler geliyor sana, hayırlara gitsin. Kimse yokmuş hadi uyu.
- Hoorrrtt.
- Ohaaa karıya bak uyumuş bile. Ulann ne çakal kadınsın, yorganın hepsini almış.
***
Yorgan demişken yataktaki kavgaların en büyük nedenidir.
- Ayselll. Aysell...
- Efendimmm Nuriii.
- Uyanık mısın?
- Yok rüyamda konuşuyorum.
- Ya Aysel Allah aşkına bırak şakayı.
- Ne oldu Nuriii?
- Bak görüyor musun kıçım Titanik'in çarptığı buz kütlesi gibi bumbuz.
Yorganı biraz bize de bırak, dondum anasını satayım.
- Doğru söylüyorsun Nuri. O kadar büyük ki buz dağı kadar.
Biraz az ye de kıçının ebatı küçülsün, yorgan da sığar.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Vücudunuz aynı anda adrenalin, dopamin, serotonin, oxytocin ve vasopressin hormonlarını salgılarsa bir ayıya bile aşık olabilirsiniz.
NE KADAR OLDU?
Doktoru "2 seneden fazla yaşamazsın" deyince bütün servetini yiyen Amerikalı iş adamı, 2 senede ölmeyince doktorunu dava edeli 91 YIL OLDU
TESPİTLİ YORUM
@nageIsman Olm ne güzel okul kıyafetleri var çocukların, kapşonlu sweat falan giyiyorlar. Bize kravat, süveter giydiriyorlardı.
8 yaşında memur emeklisi gibi dolanıyorduk.
@xbasaklava İstanbul'da 1.5 saatte ilçe değiştiremiyorsun Eskişehir'de 1.5 saatte Ankara'ya gidiyosun. Şok edici bi olay...
ALKIŞLIYORUM
@tirilim Sigara için 20 Lira verip para üstü bekledim.
Adam da eksik para ödediğim için benden para bekledi.
Bir süre karşılıklı para bekledik.
Ben kaybettim tabii.