Evlilikte yatak kavgası

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Yorgan demişken yataktaki kavgaların en büyük nedenidir.

- Ayselll. Aysell...

- Efendimmm Nuriii.

- Uyanık mısın?

- Yok rüyamda konuşuyorum.

- Ya Aysel Allah aşkına bırak şakayı.

- Ne oldu Nuriii?

- Bak görüyor musun kıçım Titanik'in çarptığı buz kütlesi gibi bumbuz.

Yorganı biraz bize de bırak, dondum anasını satayım.

- Doğru söylüyorsun Nuri. O kadar büyük ki buz dağı kadar.

Biraz az ye de kıçının ebatı küçülsün, yorgan da sığar.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Vücudunuz aynı anda adrenalin, dopamin, serotonin, oxytocin ve vasopressin hormonlarını salgılarsa bir ayıya bile aşık olabilirsiniz.



NE KADAR OLDU?

Doktoru "2 seneden fazla yaşamazsın" deyince bütün servetini yiyen Amerikalı iş adamı, 2 senede ölmeyince doktorunu dava edeli 91 YIL OLDU



TESPİTLİ YORUM

@nageIsman Olm ne güzel okul kıyafetleri var çocukların, kapşonlu sweat falan giyiyorlar. Bize kravat, süveter giydiriyorlardı.

8 yaşında memur emeklisi gibi dolanıyorduk.

@xbasaklava İstanbul'da 1.5 saatte ilçe değiştiremiyorsun Eskişehir'de 1.5 saatte Ankara'ya gidiyosun. Şok edici bi olay...



ALKIŞLIYORUM

@tirilim Sigara için 20 Lira verip para üstü bekledim.

Adam da eksik para ödediğim için benden para bekledi.

Bir süre karşılıklı para bekledik.

Ben kaybettim tabii.