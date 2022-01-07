80’lerin çocukları

BİR kere onlar yeni yüzyılı gencecik karşılama şansına sahip olan ender bir nesil!

ASLINDA iş bu kadar küçük değil! Yalnızca yüzyılı değil, bin yıllık yeni bir dönemi yani iki binli seneleri de genç karşılayan biricik kesim.

DİLİMİZDEN düşmeyen o muhteşem 90'ların doya doya yaşayan çocukları olduğunu da unutmayalım!

CEP telefonunun hayatlarımızı nasıl ele geçirdiğine anbean şahit olmuş muhteşem bir nesil onlar.

ANSİKLOPEDİDEN ödev araştırıyorken, bir anda İnternet'le tanışıp bunu özümsemeyi başarabilmiş, her ikisini de yaşamış bir nesil onlar...

SAVAŞ mı çıkacak diye çocukluktan yüreği ağzında gezen, terörün en acı dönemlerini de gören, şu sıralar yaşanılanları genç bilinçleriyle değerlendirebilen bir nesil onlar...

SOKAK çocuğu olan, annesi çağırmadan dışarıdan eve girmeyen, sokakların araç değil cıvıl cıvıl çocuk sesiyle dolu olduğu dönemin son temsilcisi onlar.

TÜP kuyruğuyla, ekmek kuyruğuyla, mahalle mahalle gezen su tankerleriyle çocukluğunda tanıştığından, şimdi değerini bilen nesil onlar.

ÜNLÜ olabilmenin daha zor olduğu son dönemleri yaşadılar, şimdiki gibi YouTube kanalı açanın, Instagram hesabına takipçi satın alanın bedavaya ünlü olduğu dönemlerden değiller.

TEKNOLOJİYE köprü olan, şimdi daha iyisi geliştirilen şeylerin ilk çıktığı, kobay gibi üzerlerinde denendiği yıllara denk geldiler.

EV telefonunu layığıyla kullanan ve değerini bilen son nesil de yine onlardı, cep telefonlarını karşılamadan hemen önceydi bu!

ONLAR şimdi ne yeni, ne eskiler! Ne yaşlı ne de ergenler... Onlar iki farklı dönemin geçiş aşamasını bizzat yaşayan bilinçli nesiller!

Evet her nesil kendine göre özel, güzel belki. Ama yine de 80'li yıllarda doğup, 90'larda çocuk, 2 binlerde genç, şimdilerde pırıl pırıl yetişkin olan bu nesil bir başka...



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Ernest Hemingway hayatının ilerleyen yıllarında FBI tarafından izlendiği düşüncesiyle dolmuş, bunun sonucunda da elektroşok tedavisine maruz kalmıştı.

Sonradan ortaya çıktığına göre ünlü yazar gerçekten de izleniyordu...



TESPİTLİ YORUM

Kapatıp açarak tamir etme, Türkler'in en önemli genetik özellklerinden biridir.

Atalarımız da çağı kapatıp açarak dünyayı tamir ederdi.



NE KADAR OLDU?

Erzurum'da bir adamın 45 dakika boyunca temizlediği araç başkasının çıkalı 3 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

@oytun86 Şimdi kuaförden çıktım. Çok önemli bilgiler öğrendim;

Uzaylılar 4 bir yanımızı insan kılığında sarmış; tüm önemli devletlerin liderleri uzaylıymış.

Pandemiyi uzaylılar yaratmış.

Bitcoin felan da bu uzaylıların işiymiş.

Ona göre önlemlerinizi alın işte...