Kankası karşı cins olanlar

İnsanlara bir kadın ve bir erkeğin "sadece" arkadaş da olabileceğini gösterirsin.

Genellikle karşı cinsle özdeşleştirilen hobileri öğrenmene yardımcı olur böyle kankalar.

Birbirinizin zor zamanlarında duygusal olarak destek olursunuz.

Karşı cinsle de sınırsız eğlenebileceğini görürsün.

Karşı cinsin beyin yapısını yakından öğrenme şansın olur.

Ne istediklerini, neyi beğendiklerini görürsün.

Öğrendiniz kimi detaylardan sonra karşı cinse karşı asla "saf" olamazsın.

Arkadaşınızın elbettte "taşşş" gibi arkadaşları da vardır.

Tabi böylece öğrendiğiniz bu detayları sahada bizzat uygulayıp yeni zaferler elde edebilirsiniz.

Size yürüyen ancak sizin istemediğiniz birinden kurtulmak için "paravan" sevgili olup, hayatınızı kurtarabilirler.

Tabi ki sizin "sadece" arkadaş olduğunuza inanmayacak "fesat" insanlar olacaktır.

Sizi birbirinize yakıştıran "münasebetsiz" tipler de olacaktır.

Bundan dolayı sevgilinle/eşinle "kanka"n sebebiyle büyük kavgalar etmeniz de çok olası.

Hatta ayrılmanız bile mümkün...

Ancak sen de alttan alta "acaba benden hoşlanıyor mu" diye merak edersin.

Ve ayrıca bazen de "ya acaba onunla sevgili olsak nasıl olurdu", diye kendin de düşünürsün.

Birbirimizi kandırmayalım lütfen.

Sevgili olursanız da şüphesiz çok iyi birer sevgili olursunuz, çünkü zaten çok iyi arkadaşsınızdır...

Ve bazen bir an gelir "arkadaş" olmanın ötesindeki o sınır geçiverilir...

Tabi bu işin evliliğe kadar oluru var hem anneleriniz de zaten şöyle diyor: "Oğlum/kızım madem iyi anlaşıyorsunuz evlensenize siz" 6 Başka insanlar hakkınızda her ne düşünürse düşünsün siz birbirinizi seviyorsunuz.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Yapılan araştırmalara göre saçma sapan şeylere gülen kişilerin, derin bir yalnızlık duygusu içinde oldukları saptanmıştır.



TESPİTLİ YORUM

Gol atıp taraftara koşarken ofsayt bayrağını gören futbolcu gibiyim.

Mutluluğum saniyeler sürüyor.





NE KADAR OLDU?

Karaman'daki kız yurdunda kızları Halka' adlı korku filmindeki 'Samara' gibi giyinip kotkutan kızlar vizeyi iptal edeli 4 YIL OLDU





ALKIŞLIYORUM

Annem telefon edip iki gün sonra yanıma geleceğini söylüyor.

Bunu duyar duymaz evde sıkıyönetim ilan edip dört bir yanı köşe bucak temizliyorum.

İki gün sonra ben gelmesini beklerken bir kez daha telefonum çalıyor:

"Temizliği bitirdiysen söylüyorum, geleceğim falan yok, evini biraz toparlayasın diye dedim." diyor.