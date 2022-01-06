İnsanlara bir kadın ve bir erkeğin "sadece" arkadaş da olabileceğini gösterirsin.
Genellikle karşı cinsle özdeşleştirilen hobileri öğrenmene yardımcı olur böyle kankalar.
Birbirinizin zor zamanlarında duygusal olarak destek olursunuz.
Karşı cinsle de sınırsız eğlenebileceğini görürsün.
Karşı cinsin beyin yapısını yakından öğrenme şansın olur.
Ne istediklerini, neyi beğendiklerini görürsün.
Öğrendiniz kimi detaylardan sonra karşı cinse karşı asla "saf" olamazsın.
Arkadaşınızın elbettte "taşşş" gibi arkadaşları da vardır.
Tabi böylece öğrendiğiniz bu detayları sahada bizzat uygulayıp yeni zaferler elde edebilirsiniz.
Size yürüyen ancak sizin istemediğiniz birinden kurtulmak için "paravan" sevgili olup, hayatınızı kurtarabilirler.
Tabi ki sizin "sadece" arkadaş olduğunuza inanmayacak "fesat" insanlar olacaktır.
Sizi birbirinize yakıştıran "münasebetsiz" tipler de olacaktır.
Bundan dolayı sevgilinle/eşinle "kanka"n sebebiyle büyük kavgalar etmeniz de çok olası.
Hatta ayrılmanız bile mümkün...
Ancak sen de alttan alta "acaba benden hoşlanıyor mu" diye merak edersin.
Ve ayrıca bazen de "ya acaba onunla sevgili olsak nasıl olurdu", diye kendin de düşünürsün.
Birbirimizi kandırmayalım lütfen.
Sevgili olursanız da şüphesiz çok iyi birer sevgili olursunuz, çünkü zaten çok iyi arkadaşsınızdır...
Ve bazen bir an gelir "arkadaş" olmanın ötesindeki o sınır geçiverilir...
Tabi bu işin evliliğe kadar oluru var hem anneleriniz de zaten şöyle diyor: "Oğlum/kızım madem iyi anlaşıyorsunuz evlensenize siz" 6 Başka insanlar hakkınızda her ne düşünürse düşünsün siz birbirinizi seviyorsunuz.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Yapılan araştırmalara göre saçma sapan şeylere gülen kişilerin, derin bir yalnızlık duygusu içinde oldukları saptanmıştır.
TESPİTLİ YORUM
Gol atıp taraftara koşarken ofsayt bayrağını gören futbolcu gibiyim.
Mutluluğum saniyeler sürüyor.
NE KADAR OLDU?
Karaman'daki kız yurdunda kızları Halka' adlı korku filmindeki 'Samara' gibi giyinip kotkutan kızlar vizeyi iptal edeli 4 YIL OLDU
ALKIŞLIYORUM
Annem telefon edip iki gün sonra yanıma geleceğini söylüyor.
Bunu duyar duymaz evde sıkıyönetim ilan edip dört bir yanı köşe bucak temizliyorum.
İki gün sonra ben gelmesini beklerken bir kez daha telefonum çalıyor:
"Temizliği bitirdiysen söylüyorum, geleceğim falan yok, evini biraz toparlayasın diye dedim." diyor.
Kankası karşı cins olanlar
İnsanlara bir kadın ve bir erkeğin "sadece" arkadaş da olabileceğini gösterirsin.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
- Sıcak kanlı kızların yaşadıkları 05 Ocak 2022, Çarşamba DAVRANIŞLARINI kendilerine özel sanan erkeklere izahatte bulunmak. KENDİSİNE işaret verildiğini zanneden erkekleri...
- Küçükken yanlış anlaşılan şeyler 04 Ocak 2022, Salı Kıymalı baklava: CEVİZLİ baklavanın, ışığın yanlış açıyla kırılması vb. sebeplerden ötürü kıymalı zannedilmesi...
- Sözleri yanlış anlaşılmış şarkılar 03 Ocak 2022, Pazartesi SEZEN AKSU Doğrusu: "Ada vapuru yandan çarklı.." Anlaşılan: "Adama vapur yandan çarptı.." MİRKELAM Doğrusu:...
- Yeni yılın ilk günü 02 Ocak 2022, Pazar UYANIR uyanmaz ilk iş olarak, geceden kalan Rus salatası, tavuk ve haydari gibi şeyleri kahvaltı adı altında tırtıklamak. ...
- Dün gece yaşanan yılbaşı gecesi 01 Ocak 2022, Cumartesi Çeyrek de olsa alınan Milli Piyango biletleri ve olası zenginlik hayalleri... Tabii hayaller Paris, hayatlar...
- Sıcak kanlı kızların yaşadıkları
- Küçükken yanlış anlaşılan şeyler
- Sözleri yanlış anlaşılmış şarkılar
- Yeni yılın ilk günü
- Dün gece yaşanan yılbaşı gecesi
- Erkeklerin kızlara hava atmak için başvurdukları 11 yöntem
- İlginç yeni yıl gelenekleri
- Kavgalarda var olan mantık hataları
- Ortaokul ve lisede dersle alakası olmayanlar
- Halk pazarları