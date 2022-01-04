Küçükken yanlış anlaşılan şeyler
CEVİZLİ baklavanın, ışığın yanlış açıyla kırılması vb. sebeplerden ötürü kıymalı zannedilmesi ve bir tatlının neden kıymalı olduğu üzerine kafa yorma...
Dünyanın içinde yaşamıyor muyuz?:
HENÜZ yerçekimi gibi çetrefilli şeylerle haşır neşir olmadığımızdan, aşağı düşmemek için dünyanın içinde yaşamamız gerektiğine dair inanç.
Televizyonun içindeki adamlar gece nereye gidiyor?:
TV'NİN, radyonun içinde küçük insanların yaşadığını, bizlere programlar hazırladığını düşünme...
Kiraz-vişne:
KİRAZ ile vişnenin aynı şey olduğunu, sadece vişnenin kirazın biraz daha olgunlaşmışı olduğunu düşünme...
Kaşıkçı 'elma'sı:
BİR elma nasıl bu kadar değerli olabilir, müzelerde sergilenebilir ki?
İthalya:
O KADAR zengin bir ülke ki Türkiye bütün ihtiyacını bu ülkeden karşılıyor. İthal mallar İthalya'dan.
Saatler olsun:
BANYO yapmak, saç kestirmek ile saatin ne ilgisi var?
Tekler-çiftler:
SİNEMA, tiyatro salonunda bile sevgilisi olanla olmayanı ayırıyorlar. Tekler bu tarafa, çiftler bu tarafa.
Karmakarışık yağmur:
ASLINDA o kadar da karmakarışık değil, neden bu ismi vermişler ki?
Anadolu'nun kapısı çelik kapı mı?:
ANADOLU'NUN kapısı hala yerinde mi yoksa savaşta kırıldı mı?
Elektriği bizim Ediz Hun bulmuş:
EDİZ Hun = Edison, mucit dünyasına yaptığımız büyük katkı.
Aaa bak karateci:
HER çekik gözlü insanın kung-fu'cu, karateci zannedilmesi.
Dinamit lokumu istiyorum:
HEM yeniyor hem patlıyor, çok enteresan bir buluş.
Keşke Sermet Erkin gibi olsam:
HER istediğini anında yapıyordur. Şeker, para, top, oyuncak vs. ne isterse anında çıkarıyordur şapkasından, ne güzel.
Bir film için kaç kişiyi öldürüyorlar?:
FİLMLERDE ölen kişilerin gerçekten öldüğüne inanmak, başka filmde görünce demek ki kurtarmışlar diye sevinmek.
Aslanın hanımı kaplan:
ASLANI erkek kaplanı onun dişisi sanmak.
Kakalar kalçalarda birikir:
ONUN içindir ki kalçalar her zaman yumuşacıktır.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Tavlanın 4 köşesi, 4 mevsimi, pulların toplamı 1 ayı, karşılıklı 12'şer hane 24 saati, açık - koyu renk taşlar ise gece ve gündüzü simgeler.
TESPİTLİ YORUM
@thebigdeniz Hayatımın en kazıklanabilir dönemindeyim, 100 liralık hesabı 200 lira olarak getirseler "Demek o kadar oldu" deyip ödüyorum...
NE KADAR OLDU?
İstanbul'da gizlice kahvede okey oynayan grup "Kaybeden cezayı öder" iddiasına girince toplam 12 bin liralık cezayı iki kişi ödeyeli 1 YIL OLDU
AlkışlıYorum
@suisperdue Trende çocuğun biri Konya'ya sevgilisini görmeye gitmiş, oradan dönüyomuş.
Yanındaki teyzeye anlattı, teyze diyor ki 'Anan çağırsa gitmezsin...'
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