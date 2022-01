Sözleri yanlış anlaşılmış şarkılar

SEZEN AKSU

Doğrusu: "Ada vapuru yandan çarklı.." Anlaşılan: "Adama vapur yandan çarptı.."

MİRKELAM

Doğrusu: "O an kulakların çınlasın.." Anlaşılan: "Ulannn… Kulakların çınlasın.."

MFÖ

Doğrusu: "Bu sabah yağmur var İstanbul'da.." Anlaşılan: "Mustafaaaa, yağmur var İstanbul'daaa.."

YILDIZ TİLBE

Doğrusu: "Hafife alma, aşk vurur insana.." Anlaşılan:

"Hafize abla, aşk vurur insana.."

SİBEL CAN

Doğrusu: "Gideni boş ver, gelene hoş geldin de, başka çaresi yok.." Anlaşılan: "Gideni boş ver!.. Gelene hoş gel!..

Dinde başka çaresi yok!.."

HÜLYA AVŞAR

Doğrusu: "Ahh be güzelim aa aah, ben seni üzerim aa aahh..." Anlaşılan: "Ahh be güzelim aaa ahh, ben seni düzerim aa aahh..."

OYA-BORA

Doğrusu: "Kalk gidelim be saraylı, bak dikiz aynam kalaylı.." Anlaşılan: "Kalk gidelim be saraylı, baktı ki saydam kalaylı.."

SERDAR ORTAÇ

Doğrusu: "Hiç işim olmaz, hiç işim olmaz, hiç işim olmaz.." Anlaşılan: "Hiç çişim olmaz, hiç çişim olmaz, hiç çişim olmaz..."

CANDAN ERÇETİN

Doğrusu: "Aşk ölümse ölürüm korkunun faydası yok. Ben kaç bahar bilirim, izler benim tek şahidim" Anlaşılan: "Aşk ölümse ölürüm, korkunun faydası yok. Ben Tac Mahal değilim, sizler benim tek şahidim..."

TEOMAN

Doğrusu: "Bir kar tanesi ol, kon dilimin ucuna..." Anlaşılan: "Bir kar tanesi ol, bombilimin ucuna..."

ŞEBNEM FERAH

Doğrusu: "Aslında ben de isterim emeklemeden koşmayı.." Anlaşılan: "Aslında ben de isterim yemek yemeden koşmayı."

BARIŞ MANÇO

Doğrusu: "Bana gel, beni dinle, iyi yaz, defteri kalemi al iyi yaz..." Anlaşılan: "Bana gel, beni dinle İlyas, defteri kalemi al İlyas."

TARKAN

Doğrusu: "Çiçek gibi tazecik, kıymetli bir tanecik..." Anlaşılan: "Çiçek gibi tazecik, kıyma gibi tanecik..."

SERTAB ERENER

Doğrusu: "Acı bitti aşk bu defa yanıyor içim hala..." Anlaşılan: "Acı bitti aşk bu defa yanıyor içim tavada..."

EBRU GÜNDEŞ

Doğrusu: "Allah özelini, güzelini yazsın alnıma.." Anlaşılan: "Allah özelini, güzelini yazsa anlamam..."

AŞKIN NUR YENGİ

Doğrusu: "Ayy inanmıyorum, ayy inanmıyorum.." Anlaşılan: "Ayran buyurun, ayran buyurun."

LÜZUMSUZ BİLGİLER

@unhommequilit Kediler arama kurtarma çalışmalarında köpeklerden daha yetenekliymiş. Ama kimseyi mutlu etmek gibi bir motivasyonları olmadığı için bu görevi de sallamıyorlarmış.

TESPİTLİ YORUM

@oztrkefendi Bebek olmak da zor. Bütün enerjini harcayıp emekleyerek mutfağa gidiyorsun, biri geliyor şap şup öpüp kafasına göre kucaklayıp, salona bırakıyor. Evde bir yere varmanın garantisi yok.

NE KADAR OLDU?

Esnaf arkadaşının şemsiyesini kurtarmak isteyen koca yürekli vatandaş, şemsiyeyle metrelerce yükseleli 2 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

@Roxabbe Makyaj çok pahalı oldu abi, lütfen yorgun görünümü normalize edelim. Kimse kimseye "Hasta mısın, uyumadın mı?" gibi şeyler sormasın. Anlaşalım sadece düğünlerde süslenilsin.