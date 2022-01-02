Yeni yılın ilk günü

UYANIR uyanmaz ilk iş olarak, geceden kalan Rus salatası, tavuk ve haydari gibi şeyleri kahvaltı adı altında tırtıklamak.

AKŞAMDAN kalındığı için bir türlü atmosfere iniş yapamamak.

ADETA yeni bir yılın müjdesini veren mide bulantıları ve bozulmuş bağırsaklar aracılığıyla ortama kontrolsüz pırtlar bırakmak.

SANKİ insanın vücuduna bir güncelleme gelecekmiş de her şey çok farklı olacakmış hissi.

SABAH ekmek almaya giderken el atılan cüzdanın, dün gece ile ilgili hatırlattığı gerçekler.

SİZ gece "Haydi lili lili lili yar" diye göbek atarken sinsice yürürlüğe giren zamlar.

YENİ tarihe bir türlü uyum sağlayamamak.

İNSANIN üstüne yapıştırdığı ve asla ayrılmak istemediği pijamasıyla evde yayılmak.

TELEVİZYONDA oynayan milyon tane komikli filmi seyrederek sendrom atlamak.

"OH bee, şurada yaza ne kaldı ki?" diyerek günleri saymaya başlamak.

İNİN, cinin top oynadığı sokaklarda rahat rahat dolaşmak.

FAKİR olduğunu yeniden kabulleniş...

HALBUKİ 24 saat önce 'Bu sefer kesin bana çıkacak!' diyordunuz değil mi? Hangimiz demedik..

Sağlığınız yerinde olsun da, bi dahaki sene yine denersiniz artık.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

1991 yılında New York'ta bir markanın gazlı içeceklerinde siyahi erkekleri kısırlaştıran maddeler bulundurduğu ve KKK tarafından paketlendiği dedikoduları yayılınca, markanın satışları şehrin siyahi belediye başkanı televizyonda içeceği içene kadar düzelmemişti.

TESPİTLİ YORUM

@vatkenaydosamt1

TUVALETİNİ yeni temizlediğim kedim bana teşekkür etmek için hemen kakasını yaptı. Bu kakaya Fransızlar 'mersi boku' der.

NE KADAR OLDU?

Adana'da konsere çıkan İbrahim Tatlıses, sahneye atlayan seyirciyle güreş tutalı 23 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

SAAT sabaha karşı 05.30 civarı.

Elinde yastık, saçlar dağılmış, gözler kısık bir halde kardeşimden gelen "Heidi nerede ?" sorusuyla irkiliyorum.

"Az işi varmış, birazdan gelir" diyorum ve kardeşim hiçbir şey demeden yatağa dönüyor.

O halinden ben tırstım;

Heidi'nin kaçmasına şaşmamak lazım.