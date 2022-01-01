Dün gece yaşanan yılbaşı gecesi

Çeyrek de olsa alınan Milli Piyango biletleri ve olası zenginlik hayalleri...

Tabii hayaller Paris, hayatlar Muş…

İlki milattan önce yapılmış olsa da bir türlü bitmek bilmeyen "Seneye görüşürüz" geyiği.

Yeminle bezdik hala yapıyoruz yaa…

66 çekenin 99 kapattığı milli oyunumuz olarak tombala...

Ve vazgeçilmez çinkoları…

İsmi yılbaşı ağacı olsa da bütün yıl aynı köşede kendi halinde takılan ağaç.

Milli üşengeçlik item'ı…

Televizyonda dansöz zappingi...

Bu sene yok muymuş?

Hiç mi yokmuş?

Ecnebiler ne yapmış merakıyla izlenen yabancı ülkelerdeki yılbaşı kutlamaları...

Televizyon ekranından saatlerce havai fişek izleme keyfi…

Bir araya gelmeleriyle insanı soytarıdan farksız kılan düdük, kukuleta ve maske üçlüsü...

Saat 12'yi vurur vurmaz programlanmış gibi arayan akraba...

Saniye şaşmaz…

Yılbaşına hangi sanatçının programıyla girsek sorunsalı...

Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nden daha ince bir ayarla ayarlanan saatler.

Yılbaşına iki saniye erken girsen konuya komşuya rezillik valla…

Evde kutlayanların vazgeçilmez esprisi olarak PTT...

Yılların eskitemediği bir yılbaşı klasiği; pijama, terlik, televizyon.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Amerika'da insanların %45'i kendilerine yeni yıl niyetleri belirliyor.

Bunların içinde en popüler olan hedefler kilo vermek, daha planlı olmak, daha az harcamak ve daha fazla biriktirmek, daha fit ve sağlıklı olmak, sigarayı bırakmak.

İstatistiklere göre bu kişilerden %25 kadarı Ocak ayının ikinci haftasında planlarından vazgeçiyor.

TESPİTLİ YORUM

Görüyorum. Bu yıl yaşamında büyük değişikler olacak. Bol bol gezecek, okuyacak, film izleyecek, kendine vakit ayıracaksın. Not: Gönderen patronun, kovuldun.

ALKIŞLIYORUM

@nesquiklivodka 3 yıl geçmiş... montunuzu giyiyorsunuz ve cebinden bir maske çıkıyor... "Ne seneydi ama'' diye düşünüyorsunuz...

Yüzünüzde bir tebessüm beliriyor... Sonra gaz maskenizi takıp baltanızı alıp dışarıdaki zombilerle savaşmaya gidiyorsunuz....

@_UnknownTurk_ Eşimle çocuk istemediğimize karar verdik. Şimdi çocuğa da söyleyeceğiz.

@ayseninbavulu Dayım işe girmek için araya 5 adam koydu bugün Facebook'a "Rızkımı veren Huda'dır kula minnet eylemem" yazmış.