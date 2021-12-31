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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 31 Aralık 2021, Cuma

Erkeklerin kızlara hava atmak için başvurdukları 11 yöntem

HOŞLANDIĞIMIZ ilgisini çekmek istediğimiz kızlar için bazı şeyler yapıyoruz dışarıdan nasıl göründüğümüzü umursamadan. Ancak her zaman başarılı olunduğu da söylenemez...
Şekilli Saç:
Saç önemlidir tabii.
Hanımların hoşuna gidebilir.
Gitmeyebilir de.
Arabayla yapılan artistik hareketler:
Beyler kızları etkilemek için araba kullanımı hususunda haklılar. Ancak arabanın markası da kendisi kadar önem taşımakta.
Bir de bunun son ses müzik açılması versiyonu da mevcut...
Gözlük:
Yüzünüze uyum sağlaması önemlidir. Yoksa hava yapayım derken çizdirirsiniz karizmayı.
Sigara kullanımı:
Yapmayın, etmeyin. İki kıza hava yapacağım diye körpecik ciğerlerinizden olmayın.
Bisikletle yapılan artistik hareketler:
"Elleri bırakarak gidecem, ön kaldıracam" derken bir anda kendinizi yerde bulma ihtimaliniz büyük.
Kızın önünde kavga etmek:
Ya dayak yersen?
Vücut geliştirme:
5 kiloluk dambıl ile evde omuz kasarak kızları etkilemeye çalışmak biraz zaman alabiliyor.
Maçlarda izleyen kız varsa Ronaldo'ya bağlamaya çalışmak.
Eline gitar alıp 'Akdeniz Akşamları' çalmak.
Esprili bir kişi olmaya gayret etmek...

LÜZUMSUZ BİLGİLER
"Kayıp Balık Nemo" filmi balıkların doğal ortamlarından koparılmasına tepki çeken bir film olmasına rağmen akvaryumların kurulma sayısı filmden dolayı üç katına çıkmıştır.

NE KADAR OLDU?
Bundan yaklaşık 10 sene önce Fransa banliyölerinde çöp toplayarak yaşamını sürdüren N'Golo Kante, profesyonel futbol hayatındaki 6. kupayı kazanalı BİRKAÇ AY OLDU

TESPİTLİ YORUM
@yusufalphn Kızlar arasında dedikodu içeriğine göre yakın arkadaşlık vardır. Her dedikodunun yakın arkadaşı farklıdır, buna yemin edebilirim ama kanıtlayamam.

AlkışlıYorum
Yeğenlerim kendi aralarında boğuşuyor.
Küçük hemen ağlamaya başlıyor.
"Hala yaaa!
Şuna bir şey söyle.
Sonra düşeceğim, kafam yarılacak, dikiş atacaklar.
Uçakla giderken dikişlerim açılır diye beni pilot yapmayacaklar!" Bu çocuk 6 yaşında!

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