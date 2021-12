İlginç yeni yıl gelenekleri

İSPANYA'DA yeni yıla girdikten hemen sonra 12 adet zil çalıyor. Bu sırada İspanyollar her zil çaldığında, ellerinde tuttukları 12 adet üzümü iyi şans getirmesi için yiyorlar.

Her üzümün ayrı bir şeyi simgelediğini belirtmeliyiz :)

İNGİLTERE'NİN güneyindeki Brighton'da, insanlar 31 Aralık'ta buz gibi denize giriyor ve iyi şans getirmesi için dalgalara karşı durmaya çalışıyor.

Bu üşütücü gelenek tamamen dalgaların yılın kötü anlarını alıp gitmesi için.

ALMANYA'DA hayvan kılığına girip her tarafına da dikenli otlar bağlayan birilerini görürseniz bilin ki yeni yıla hazırlanıyorlar.

Dikenli otlar ise kötü şansları kovmak için...

DANİMARKA'DA yeni yıla şanslı bir şekilde girmek isteyen herkes evinin önünde tabak kırıyor.

ŞİLİ'DE ise yeni yıla girmeden tüm evi süpürmek kötü şansları da süpürmek anlamına geliyor.

JAPONYA'NIN Kyoto kentinde yeni yıl için yüzlerce Noel Baba, düzenlenen maratonda yarışıyor.

İTALYA'NIN Urbania kentinde cadı kılığına giren tatlış teyzeler, çocuklara şeker dağıtıyor.

YİNE Japonlar saat tam 00:00'da kocaman kahkahalar atmaya başlıyorlar!

Yeni yıla kocaman kahkahalarla girerlerse tüm yılın neşeli geçeceğine inanıyorlar.

GÜNEY Afrika'da ise yeni yıla girerken herkes eski ev eşyalarını pencereden dışarı atıyor!

Yeni şans gelsin!

KOLOMBİYA'DA yılbaşı gecesi ellerinde valizlerle sokaklarda koşan insanlar görebilirsiniz!

Bütün seneyi yolculuk yaparak geçirme totemi!

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Sinekler kan grubunuzun ne olduğunu koklayarak anlayabilir. Bu nedenle, 0 kan grubundaki birinin ısırılma oranı A grubundaki birine göre 2 kat daha fazladır.

NE KADAR OLDU?

Çin'de 11 yaş üzerindeki her vatandaşın yılda en az 1 ağaç dikme zorunluluğu geleli 40 YIL OLDU

TESPİTLİ YORUM

Adam, bu yılbaşı soğuk geçecek demiş. Sanki arada bir haziran ayına denk geliyor!

ALKIŞLIYORUM

Üniversitedeyiz, 5 arkadaş oturduk sunum hazırlıyoruz, neyse bitirdik.

İş çıktı almaya geldi, baktık printerda tek sayfa kağıt kalmış. Ulan gecenin bir vakti ne yapcaz diye düşünürken...

Bir arkadaş "Bu alet aynı zamanda fotokopi de çekmiyor mu?" diye sordu, ev sahibi arkadaş da "Evet" dedi.

"İyi o zaman bu kağıdın fotokopisini çekip çoğaltalım" dedi. İşin kötü tarafı ilk 10 saniye hepimiz fikri beğendik..

Mezun olmuş olmamız mucize.