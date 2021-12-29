Kavgalarda var olan mantık hataları

"KAMİL ayakların yürüyor" diye bile kavga çıkabiliyor.

Normalde kavga dediğinin bir nedeni olur ama Türkiye'de kaş-göz beğenilmeyince bile kavga çıkartılır.

KAVGADAN önce "kardeşim, birader" gibi gereksiz samimiyet kendini gösterir.

Yani az sonra ağzını burnunu kıracağın adama kardeşim demek niye?

En temizi bu kardeşimiz, niyet belli.

'TUTMAYIN küçük enişteyi' durumları...

Ya belki sizin taraf kavgayı kazanır ama sen niye kışkırtıyorsun yarım yumrukluk canınla?

'ÇEKERİM emaneti sağlarım adaleti' durumu.

Neden 'emanet' denildiği bilinmeyen bıçak vs. çıkar.

Hayır kimden emanet?

Kim verdi sana bunu da çekiyorsun emaneti?

KAMYON kamyon adam yığma...

Ölüyorum hastalıktan desen gelmeyecek arkadaşlar koşa koşa kavgaya gelir.

(Karikatür: Yiğit Özgür)

KAVGA kız yüzündense kızın her iki dingoyu da bırakacağı gerçeği...

Eee napsaydı elinizden gelse öldürürsünüz de.

İLK olarak ayırmaya çalışanın yumruk yemesi.

Bak annen diyordu! 'El barışır, olan sana olur' diye...

KAVGANIN başlangıcında kardeşim denilene kavga sonrası abi çekmek...

'Abi gözünü yiyim vurma' tarzında. Bu nasıl bir aile bağı?

KAVGAYI kaybeden taraf yeni adamlarla yeniden kavga çıkarır.

Sanki Street Fighter oynuyor da yeni jeton atmış, Ryu ile dövüşecek. Ee böyle olursa bitmez ki kavga???

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Antik Yunan ve Roma'da fesleğenin yalnızca tohumlar ekilirken küfredilip bağırıldığında büyüyebileceğine inanılıyordu.

NE KADAR OLDU?

Hızını alamayan hakem, Ankaragücü- Keçiörengücü maçında sağlık görevlisine de sarı kart göstereli 2 GÜN OLDU

TESPiTLi YORUM

Kızların kedilerde ne bulduğunu anlamıyorum. Kılsa kıl, bıyıksa bıyık, hayvanlıksa hayvanlık, hepsi bizde mevcut yani.

ALKIŞLIYORUM

Arkadaşım, tamam; insaniyetlik namına kırmızı ışıkta beklerken, yanımızdaki arabanın kapısının açık kaldığını adama söylemiş olabilirsin.

Adamın Japon olduğunu görünce el kol işaretiyle anlatmaya çalışmış. olabilirsin. Ama anlamayınca adama küfredip, bir de niye küfürü de el kol işaretiyle anlatıyorsun?

Sonra sana polis der işte "35 ... ..., el kol hareketi yapma elin gavuruna!" diye.