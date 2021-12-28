Ortaokul ve lisede dersle alakası olmayanlar

ARKA sırada telefonla oynamak.

ŞÜPHESİZ ki hepimiz yapmışızdır.

OKULDAN sonraki halı saha maçı için kadro oluşturmak.

ERSİİİN? Gelcen mi maça?

Yazıyorum bak ona göre. Bi dakika hocam. Maç için kadro belirliyoruz.

Çok önemli. Susucam birazdan.

CEKETİN kolundan kulaklığı geçirip müzik dinlemek.

ÖĞRETMENİN dikkatini çekmemenin en etkili yolu.

Yalnız yakalanırsa durum fena olabilir. Kulaklığa ve müzik dinlediği alete el konulabilir.

SIRA ve deftere karikatür ya da enteresan şekiller çizmek.

BU uğurda nice uçlu kalemin o demir uçları hep feda oldu.

YANINDAKİ arkadaşınla sos oynamak.

KANKA sıra sende, hadi bırak dersi de oyna.

BOZUK parayla sırada para maçı yapmak.

HOCA bakmıyo hadi oyna.

OKULDAN kaçıp internet kafeye gitmek.

BEYLER Counter Dust 2 kuruyorum. Gelen gelsin.

BİR sonraki derste sınav için kopya hazırlamak.

MİNİCİK yazılarla küçücük kağıtlara itinayla yazılır.

ÖĞRETMEN görmeden kantinden aldığın yiyecekleri kaşla göz arasında bitirmek.

SIRANIN altından çubuk krakerleri yerken meyve suyundan da bir fırt aldık mı tamamdır.

Aman hoca görmeden.

ÖĞRETMENE yakalanmadan sakız çiğnemeyi başarabilmek.

YA nasıl başarıyorsun sakız çiğnerken öğretmene yakalanmamayı?

Ben sakızı daha ağzıma atmadan yakalanıyorum.

KİTAPLARDAKİ kişilere sakal, bıyık çizmek.

SAKALSIZ bir yüz gördüğümüzde affetmiyoruz. İster bulmacada olsun, ister kitapta.

ÖNDEKİ ya da arkadaki sırayla şişe çevirmece oynamak.

BAHAR, hadi dön arkana da çevir kız. Hoca bakmıyor şimdi.

He doğruluk mu cesaret mi?

UYUMAK.

HANİ hocanın sesi ninni gibi gelir de, o uykuya bir türlü karşı gelemezsin ve kapaklanırsın ya sıranın üstüne. Bildin mi?

SÜREKLİ teneffüse kaç dakika kaldı diye saati sormak.

-KANKA kaç dakika kaldı?

-25 dakika var daha.

-Ohooo. Bir tur daha uyuyayım en iyisi ben.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Joseph Stalin aslında bir papaz olmak istiyordu fakat final sınavlarını kaçırdığı için papaz okulundan atılmıştı.

NE KADAR OLDU?

Dünyanın en kusursuz reklamına imza atan "Sevinç Ağda Salonu"ndan en son haber alınalı 4 YIL OLDU

TESPİTLİ YORUM

@BurcinAtilgan MİDE beyinden daha zekidir. Boş olunca sahibini haberdar eder. Beyin aynı şeyi yapamaz.

ALKIŞLIYORUM

BEN ve yanımdaki doktor arkadaş Diyarbakır'a gidiyoruz. Yolda güvenlik kontrolü var. Polis ehliyetruhsat istedi.

Yanımdaki, bu güvenlik kontrollerinde fazla oyalanmamak için "Ben doktorum" dedi. Belli ki Temel fıkralarını yemiş yutmuş bu polisten gelen cevap ne klasik, ne de kırıcıydı:

"Eee konumuzla ne alakası var?"