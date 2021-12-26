Sadece Türkler’in yaptığı şeyler

TÜM dünyanın yaptığından farklı bir şey yapmayı seviyoruz.

Ruhumuzda var...

İzmir bunu beğendi:

Pizzaya sıkılan ketçap.

MAYONEZİ kendinden.

Bütün ülke bunu beğendi: Pilava sıkılan ketçap.

BUNU seyyar pilavcılar icat etti.

Bunu yapan güzel çocuktu: Kolaya atılan leblebi.

HAYIR, ne leblebiye ne de kolaya bir lezzet katardı ama hepimiz yapardık.

Başına mutlaka bir şey gelirdi: Avuç içinde biriktirilen çekirdek.

"ANNEEE abim çekirdeklerimi yedi" nidasıyla sonuçlanırdı.

Sonra kalan şeyin tadı peksimete benziyor: Baharatı yalanmak suretiyle bitirilen cips.

YALNIZCA kreması yenilen bisküviye benziyor.

Onlarda süt bizde çay:

Çaya batırılan bisküvi.

TÜRK olduğunu anlamanın bir başka yolu.

Dünyanın en güzel sandviçi: Ekmeğe sürülmüş salça...

BİZDE salça, onlarda tomato sauce. Ekmeğin üzerine sürmeyi daha akıl edemediler, çaktırmayın.

30'lu yaşlarda daha bir lezzetli olur: Her yaşta yenen bebe bisküvisi.

AMA ben hala yiyorum.

Kod adı Churcill: İçine tuz atılan, limon sıkılan maden suyu.

EGELİLER bilir, benim diyen kokteylden daha güzeldir.

Akan su görmeyelim:

Soğusun diye dereye koyulan karpuz.

PİKNİK kokar.

Masa örtüsü gibi kullanılan gazete:

İNŞAAT sektörünün yapı taşı.

Hiç yenmemesine rağmen her kahvaltıya koyulan reçel:

YIYECEĞİN kötüsünden, çürümüşünden reçel yapar anneler. İnsanın da kötüsünden reçel yapmalı.

Ne depresyonlara neden oldu: Dondurma kabında saklanılan yemek.

BİR gece yarısı mutsuzluğu.

Tür: Dram, IMDB: 8.9

Güzel bonus: Yemekten sonra bütün mekanlarda ikram edilen çay İYI ki var. yemek.com

LÜZUMSUZ BİLGİLER

2013 yılında Peru'da bir adam karısının onu aldattığını Google Maps'te gezinirken yakaladı. Adam, haritada 'Sokak görünümü' moduyla gezinirken bankta oturan karısını ve yanındaki bir adamı fark etti. Yüzleri bulanıklaştırılmış olmasına rağmen, bankta oturan kişinin karısı olduğunu anladı ve karısı da suçunu kabul etti. Kısa bir süre içerisinde boşandılar.

NE KADAR OLDU?

"Squid Game" dizinin oyuncu kıyafetleri adamlar daha üstünden çıkarmadan pazarlara düşeli BİR KAÇ AY OLDU

ALKIŞLIYORUM

@fevkalbeserrr PEYNİRCİM cidden kafayı yemiş.

Tutturmuş "Abi senin ikizin var" diye. O da dükkana geliyormuş.

"Seni anlattım ikizin var dedim, olabilir insanlık hali" diyor. Dedim Bingöllü müydü konuştuğun kişi, evet diyor, nerden bildin? Ulan o da benim zaten, daha geçen gün konuştuk bunu.