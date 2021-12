Ülkelere göre kavga şekilleri

AMERİKAN STİLİ:

Amerikalılar teke tek dövüşme hastasıdır ve nadiren itişip kakışma olur. Sert yumruklarla dövüşürler.

Genelde taraflardan biri yere düşüp, ölüme yakınsadığı zaman ayırmayı tercih ederler.

Bir kişiye on kişi dalma yoktur, kiminle dövüştüğünüz bellidir.

Eğer ölmek istemiyorsanız dayak yedikten sonra efendi gibi ortamdan uzaklaşmanız yararınızadır.

ALMAN STİLİ: Amerikan stili ile benzerliği, kalabalık bir grup içinde olsanız dahi teke tek dövüşüyor olmanızdır. Bu stilde itişme-kakışma bolca vardır. Buna karşın sert darbeler almanız da söz konusu. Ancak kavganın sonlanması için taraflardan birinin pert olmasına gerek yok.

RUS STİLİ: En kompleks kavga stili Ruslar'a aittir. 4 ana başlık altında incelemek mümkündür.

İlki çok sık karşılaşılan sarhoş kavgasıdır. Bu kavgaların neden çıktığı, kavgada kimin kimi dövdüğü asla belli değildir.

Daha ziyade insanlar eğlenmek için bu kavgaları ayırmaz.

Tarafların birbirlerine zarar vermelerine imkan yoktur.

İTALYAN STİLİ: Daha planlı-programlı kavga biçimidir.

Lise yıllarında gördüğümüz 'Çıkışta bekle' tarzı kavgalar İtalyan stilinin özetidir. Taraflar haberleşir, randevular verilir ve mekanda kavgaya tutuşulur.

Yine teke tek kavga mevzu bahistir. Birbirlerini öldürmeye çalışmasalar da bir hayli zarar verdikleri görülür.

KANADA STİLİ: Kanadalılar çok fazla kavga seven bir millet değil. Daha ziyade ağız dalaşı, itip kakma ve bir-iki yumruklaşma, hepsi o. Bu barışçıl insanlara da bu yakışır zaten. Bir de su savaşları ve yastık kavgaları var meşhur ama ona gerek görmedik.

İNGILIZ STİLİ:

Holiganların kanlı ve ölümlü kavgalarını saymıyoruz çünkü bunun adı kavga değil hayvanlık.

Daha normal çerçevedeki kavgalarında yine belli mekanlarda buluşup, taraftarlar önünde, kayıt altına alarak dalaşmak makbul. Güzel, bol yumruklu, kanlı kavgaları mevcut.

HİNT STİLİ: 'Kim kime dum duma' lafı Hint stilinin özeti adeta... Kim kime vuruyor, ne için kavga ediliyor, kim kimden belli değil. Önünüze gelene vuruyorsunuz, elinize geçeni birinin kafasına indiriyorsunuz ve kavga her geçen dakika yeni katılımlarla çığ gibi büyüyerek ilerliyor.

Sonu ne zaman gelir belli değil, çünkü kavgasını eden çıkıyor, kavga fazla kasmıyor bu sebeple.

ARAP STİLİ: Arap stilinde de bir karışıklık söz konusu ama burada taraflar daha keskin çizgilerle ayrılmış durumda.

Kadın erkek fark etmiyor, Arabistan'da kavga oldu mu kadın-erkek tam olarak eşit.

VE TÜRK STİLİ: En baba, en kombo dövüş stili Türkler'e ait.

Her milletten kavganın iyi yanlarını almışız üstüne fantastik öğeler ekleyerek servis ediyoruz. 1. kattan arabanın üzerine atlamalar...

LÜZUMSUZ BİLGİLER

KARAOKENİN mucidi Daisuke Inoue, icat ettiği makinenin patentini almadı ve bunun sebebi 'dünyaya şarkı söylemeyi öğretmek' istemesiydi.

Inoue, icadının yarattığı milyar dolarlık endüstriye rağmen patent almamış olmaktan pişman olmadı.

ALKIŞLIYORUM

ARKALARDAN biri "Şoför Bey, biraz yavaş sürer misiniz?" dedi.

Yurdumun hazır cevap şoföründen cevap gecikmedi:

Senin tek görevin kapıya yönelip düğmeye basmak ve kapı açılınca da inmek...